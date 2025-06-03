В Італії спростували інформацію про проведення волейбольної товариської гри з Росією

Російські пропагандисти стверджували, що у серпні між РФ та Італії може відбутися товариська гра

Чоловіча збірна Італії у серпні не планує проводити товариський матч із Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Virgilio Sport.

Раніше російські пропагандисти стверджували, що у серпні між збірною Росії та Італії може відбутися товариський поєдинок.

У матеріалі Virgilio Sport йдеться, що після серії засуджуючих коментарів в інтернеті з FIPAV (Федерація волейболу Італії) надійшло повідомлення з якого можна зробити висновок, що жодних товариських матчів з Росією не заплановано.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.