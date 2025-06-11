Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ліга націй з волейболу: де дивитися поєдинки збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ліга націй з волейболу: де дивитися поєдинки збірної України
Суспільне Спорт транслюватиме матчі збірної України у Лізі націй-2025 з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграє у Лізі націй

Ліга націй з волейболу – один з головних стартів 2025 року. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграє у Лізі націй: здобула путівку як команда з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Цьогоріч турнір пройде у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Фінальна частина Ліги націй з волейболу пройде у Китаї, тоді як груповий етап прийматимуть інші країни в усіх частинах світу. За результатом жеребкування Україна проведе три ігрові тижні групового раунду в Бразилії, Болгарії та Словенії відповідно.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів Ліги націй-2025 з волейболу. Зокрема на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться усі три ігрові тижні, і не лише матчі України. Також Суспільне Спорт транслюватиме вісім поєдинків плей-оф – усі матчі у повному обсязі, починаючи з чвертьфіналів.

Розклад чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу (груповий етап, перший ігровий тиждень)

  • Середа, 11 червня, 15:30. Сербія – Туреччина
  • Середа, 11 червня, 20:00. Україна – США
  • Середа, 11 червня, 23:30. Аргентина – Франція
  • Четвер, 12 червня, 23:30. Бразилія – Куба
  • П'ятниця, 13 червня, 15:30. Нідерланди – Туреччина
  • П'ятниця, 13 червня, 23:30. Україна – Куба
  • Субота, 14 червня, 14:00. Туреччина – Польща
  • Субота, 14 червня, 16:00. Україна – Бразилія
  • Субота, 14 червня, 19:30. США – Словенія
  • Неділя, 15 червня, 14:00. Польща – Сербія
  • Неділя, 15 червня, 16:00. Бразилія – Словенія
  • Неділя, 15 червня, 19:30. Україна – Іран

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.

Попри прикрість, волейболістки не розгубилися, та хором заспівали український славень.

Матч проти Словенії збірна України з волейболу закінчила перемогою – 3:0 за сетами. Українки – абсолютні лідерки таблиці Золотої Євроліги. Для української жіночої збірної це перший турнір під керівництвом нового головного тренера Якуба Глушака. З ним  «синьо-жовті» прагнуть повторити успіх 2023 року та знову стати переможницями турніру.

Раніше ми писали, що Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук. Про це інформує «Главком».

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород. 

Теги: волейбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жіноча збірна України розгромила Словенію
Збірна України обіграла Словенію в Золотій Євролізі
8 червня, 06:43
Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
Ломаченко оголосив про завершення кар'єри
5 червня, 15:21
За сумою двох дисциплін українки набрали 48.2 бала
Україна здобула історичне золото чемпіонату Європи з художньої гімнастики
4 червня, 18:24
У травні у світі вдалося виявити 58 підозрілих спортивних подій. 54 із 58 таких поєдинків припало на футбол
Експерти виявили 58 потенційно договірних матчів у травні цього року
3 червня, 17:45
«Ці дні видалися важкими, реально невдалими», – сказав Аюсо
Іспанський велогонщик знявся з «Джиро д'Італія», бо його вжалила бджола
30 травня, 15:10
Екскапітан збірної України працює асистентом головного тренера ФК «Зеніт» із Санкт-Петербурзі
Яке громадянство має ексфутболіст Анатолій Тимощук: що кажуть російські реєстри про нового «клієнта» СБУ
17 травня, 17:58
IJF на чолі з Візером (праворуч) вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії
Федерація дзюдо допустила білорусів до участі у турнірах під державною символікою
16 травня, 21:37
Першими великими івентами, які отримають українські коментарі на каналах Eurosport, стануть Джиро д'Італія та Ролан Гаррос
На Eurosport вперше з'явиться українська аудіодоріжка
12 травня, 17:59
Путіністи у спортивних костюмах. Список фанатів війни, які прориваються на Олімпіаду
Путіністи у спортивних костюмах. Список фанатів війни, які прориваються на Олімпіаду Спорт і війна
12 травня, 12:00

Новини

Стали відомо ще дві збірні, які візьмуть участь у чемпіонаті світу з футболу
Стали відомо ще дві збірні, які візьмуть участь у чемпіонаті світу з футболу
Ліга націй з волейболу: де дивитися поєдинки збірної України
Ліга націй з волейболу: де дивитися поєдинки збірної України
Україна перемогла Нову Зеландію у товариському матчі в Канаді
Україна перемогла Нову Зеландію у товариському матчі в Канаді
Російський майстер силового екстриму лишився без ніг після участі у війні проти України
Російський майстер силового екстриму лишився без ніг після участі у війні проти України
Українські боксери здобули 12 нагород на турнірі в Нідерландах
Українські боксери здобули 12 нагород на турнірі в Нідерландах
Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию зі збірною США U-19
Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию зі збірною США U-19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
150K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
93K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
75K
Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення
20K
Одіозна олімпійська чемпіонка звинуватила царя у тому, що росіяни не довіряють депутатам

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua