Ліга націй з волейболу: де дивитися поєдинки збірної України

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграє у Лізі націй

Ліга націй з волейболу – один з головних стартів 2025 року. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграє у Лізі націй: здобула путівку як команда з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Цьогоріч турнір пройде у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Фінальна частина Ліги націй з волейболу пройде у Китаї, тоді як груповий етап прийматимуть інші країни в усіх частинах світу. За результатом жеребкування Україна проведе три ігрові тижні групового раунду в Бразилії, Болгарії та Словенії відповідно.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів Ліги націй-2025 з волейболу. Зокрема на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться усі три ігрові тижні, і не лише матчі України. Також Суспільне Спорт транслюватиме вісім поєдинків плей-оф – усі матчі у повному обсязі, починаючи з чвертьфіналів.

Розклад чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу (груповий етап, перший ігровий тиждень)

Середа, 11 червня, 15:30. Сербія – Туреччина

Середа, 11 червня, 20:00. Україна – США

Середа, 11 червня, 23:30. Аргентина – Франція

Четвер, 12 червня, 23:30. Бразилія – Куба

П'ятниця, 13 червня, 15:30. Нідерланди – Туреччина

П'ятниця, 13 червня, 23:30. Україна – Куба

Субота, 14 червня, 14:00. Туреччина – Польща

Субота, 14 червня, 16:00. Україна – Бразилія

Субота, 14 червня, 19:30. США – Словенія

Неділя, 15 червня, 14:00. Польща – Сербія

Неділя, 15 червня, 16:00. Бразилія – Словенія

Неділя, 15 червня, 19:30. Україна – Іран

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.

Попри прикрість, волейболістки не розгубилися, та хором заспівали український славень.

🏐 Відсутність гімну - не перешкода. Перед грою жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не запустили мелодію національного гімну. Гравчині,проте, хором його заспівали. pic.twitter.com/FnsbkD88Op — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025

Матч проти Словенії збірна України з волейболу закінчила перемогою – 3:0 за сетами. Українки – абсолютні лідерки таблиці Золотої Євроліги. Для української жіночої збірної це перший турнір під керівництвом нового головного тренера Якуба Глушака. З ним «синьо-жовті» прагнуть повторити успіх 2023 року та знову стати переможницями турніру.

Раніше ми писали, що Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук. Про це інформує «Главком».

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.