Збірна України обіграла Словенію в Золотій Євролізі

Жіноча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу поспіль у Золотій Євролізі-2025, не залишивши шансів команді Словенії. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українок

Жіноча збірна України з волейболу продовжує переможну ходу в Золотій Євролізі-2025, здобувши вже четверту перемогу поспіль. У матчі четвертого туру українки впевнено переграли Словенію з рахунком 3:0. Про це повідомляє «Главком».

Для української жіночої збірної це перший турнір під керівництвом нового головного тренера Якуба Глушака. З ним «синьо-жовті» прагнуть повторити успіх 2023 року та знову стати переможницями турніру.

Українська команда розпочала Євролігу без втрат очок: у першому матчі була перемога над Іспанією (3:1), далі – над Чорногорією (3:1) і Португалією (3:1). У четвертому турі суперницями стали волейболістки зі Словенії.

У першому сеті боротьба точилася майже рівно, але наприкінці партії українки вирвалися вперед і виграли 25:23.

У другому сеті перевага України була очевидною з самого початку: команда швидко вийшла вперед, посилила тиск у середині гри й завершила партію з розгромним рахунком 25:16.

Третій сет розпочався з переваги Словенії, однак українки швидко наздогнали суперниць і втримали перевагу до кінця – 25:22.

Найрезультативнішою гравчиною матчу стала Анна Артишук, яка набрала 18 очок, включно з ейсом і результативним блоком.

Після чотирьох зіграних матчів Україна залишається єдиною командою без поразок і лідирує в загальній таблиці з максимальними 12 очками та різницею сетів 12:3.

Раніше ми писали, що Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук. Про це інформує «Главком».

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.