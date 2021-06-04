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    Капітан збірної України Зінченко стане батьком (фото)

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    В Олександра й Влади незабаром з'явиться дитина - Капітан збірної України Зінченко стане батьком (фото)
    В Олександра й Влади незабаром з'явиться дитина
    Фото з відкритих джерел

    Захисник англійського «Манчестер Сіті» «засвітив» фото, де він обіймає вагітну дружину

    Півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко повідомив, що стане батьком. Футболіст розмістив в «Інстаграмі» знімок з дружиною Владою Седан, на якому видно, що дівчина вагітна.

    «Мій світ», – підписав фотографію Зінченко.

    Раніше стало відомо, що Олександр Зінченко прибув в розташування збірної України для підготовки до чемпіонату Європи-2020. Півзахисник приєднався до національної команди пізніше всіх, бо грав у складі «Манчестер Сіті» в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. У матчі за трофей «Челсі» переграв «городян». Зустріч проходила на стадіоні «Драгау» в Порту (Португалія) і завершилася з рахунком 1:0. Переможний гол в цій зустрічі на 42-й хвилині забив Кай Гаверц.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко
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    Капітан збірної України Зінченко стане батьком (фото)