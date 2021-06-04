УЄФА назвав найкращий гол Ліги чемпіонів

Уболівальники обрали удар ножицями через себе у виконанні Мехді Теремі

В Європейському союзі футбольних асоціацій підбили підсумки підсумки голосування за найкрасивіший гол в сезоні Ліги чемпіонів.

Автором найкращого м'яча став іранський нападник «Порту» Мехді Таремі, який відзначився розкішним ударом ножицями через себе в гостьовому матчі 1/4 фіналу проти «Челсі» (1:0).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehdi Taremi (@mehditaremiofficial9)

У голосуванні на офіційному сайті УЄФА взяли участь понад 1,3 мільйона уболівальників.

Переможцем минулого розіграшу Ліги чемпіонів став «Челсі», який у фіналі турніру взяв гору над «Манчестер Сіті» – 1:0.