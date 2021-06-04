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    УЄФА назвав найкращий гол Ліги чемпіонів

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    Мехді Теремі став автором найкращого гола ЛЧ - УЄФА назвав найкращий гол Ліги чемпіонів
    Мехді Теремі став автором найкращого гола ЛЧ
    Фото з відкритих джерел

    Уболівальники обрали удар ножицями через себе у виконанні Мехді Теремі

    В Європейському союзі футбольних асоціацій підбили підсумки підсумки голосування за найкрасивіший гол в сезоні Ліги чемпіонів.

    Автором найкращого м'яча став іранський нападник «Порту» Мехді Таремі, який відзначився розкішним ударом ножицями через себе в гостьовому матчі 1/4 фіналу проти «Челсі» (1:0).

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    Публикация от Mehdi Taremi (@mehditaremiofficial9)

    У голосуванні на офіційному сайті УЄФА взяли участь понад 1,3 мільйона уболівальників.

    Переможцем минулого розіграшу Ліги чемпіонів став «Челсі», який у фіналі турніру взяв гору над «Манчестер Сіті» – 1:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    УЄФА назвав найкращий гол Ліги чемпіонів