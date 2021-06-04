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    «Ференцварош» оголосив про відставку Реброва

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    Сергій Ребров залишився без роботи - «Ференцварош» оголосив про відставку Реброва
    Сергій Ребров залишився без роботи
    Фото з відкритих джерел

    Угорський клуб розмістив інформацію на офіційному сайті

    Сергій Ребров більше не головний тренер угорського «Ференцвароша». 47-річний український спеціаліст залишив «зелених-орлів» через конфлікт із керівництвом клубу. Хоча чинний контракт наставника із угорцями був розрахований ще на один рік.

    На тренерський місток «Ференцвароша» Ребров зійшов влітку 2018-го. За цей час Ребров досяг з командою приголомшливих результатів: тричі поспіль став чемпіоном Угорщини та вивів «зелено-білих» до групових етапів ліги Європи і Ліги чемпіонів.

    Реакція самого тренера поки що невідома. Днями він заявив про те, що у відставку не збирався, хоча за його спиною футболістів зібрали на збір 4 червня.

    Тим часом збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи. 3 червня команда Андрія Шевченка здолала Північну Ірландію, а єдиний гол у товариській зустрічі забив півзахисник «Ференцвароша» Олександр Зубков.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров ФК Ференцварош
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    «Ференцварош» оголосив про відставку Реброва