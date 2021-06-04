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    Збірна України перед Євро вперше зібралася в повному складі

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    Александр Зінченко вже в Харкові - Збірна України перед Євро вперше зібралася в повному складі
    Александр Зінченко вже в Харкові
    Фото з відкритих джерел

    На тренувальний збір приїхав останній викликаний гравець Олександр Зінченко

    Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко приєднався до збірної України для підготовки до чемпіонату Європи-2020. Тепер національна команда вже в повному складі.

    «Хлопці провели хорошу гру проти Північної Ірландії. Багато забити не вдалося, але контролювали хід зустрічі. Видно, що всі футболісти в тонусі.

    Дуже чекаю зустрічі зі збірною, з усіма хлопцями, з командою. Звичайно, нам належить зіграти на дуже серйозному турнірі. Нові цілі, нова мотивація. Чекаю з нетерпінням, коли приступлю до роботи.

    Думаю, що фінал Ліги чемпіонів уже на все життя залишиться в моїй пам'яті. Мені потрібно якомога швидше перейти, тому що чемпіонат Європи – дуже серйозний турнір. Коли я приїжджаю в збірну, то намагаюся перемикатися. Це, в першу чергу, честь. У мене немає вибору, буду перемикатися.

    Я повинен бути професіоналом. Я маю це зробити заради нашої країни. Якщо я буду занадто багато думати про це, то це не піде на користь. Найголовніше – переключитися психологічно», – наводить слова Зінченка сайт «Футбол 1 ».

    Нагадаємо, Зінченко приєднався до збірної України пізніше за всіх, бо грав з «Манчестер Сіті» в фіналі Ліги чемпіонів. У матчі за трофей «Челсі» переграв «городян» - 1:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зінченко
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    Збірна України перед Євро вперше зібралася в повному складі