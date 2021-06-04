Названі найдорожчі гравці чемпіонату Європи з футболу. Українці є в списку

Гравців нашої збірної в першій сотні немає, а в другу потрапили Руслан Малиновський і Віктор Циганков

Напередодні чемпіонату Європи, який візьме старт 11 червня, німецький портал підрахував вартість футболістів, які зіграють у фінальному турнірі. Найдорожчим гравцем з цінником у €180 млн.

Найдорожчим серед українців є півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський. Вартість його трансферу складає €30 млн. На 5 мільйонів менше «коштують» Віктор Циганков з «Динамо» і Олександр Зінченко з «Манчестер Сіті». Вони знаходяться в другій сотні рейтингу.

У €17 млн оцінили лівого захисника «Динамо» Віталія Миколенка, у €15 млн – нападника «Гента» Романа Яремчука.

Учора збірна України перервала безвиграшну серію, яка складала 7 матчів. У Дінпрі команда Андрія Шевченка перемогла Північную Ірландію.