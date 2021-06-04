  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Названі найдорожчі гравці чемпіонату Європи з футболу. Українці є в списку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Малиновський є найдорожчим гравцем збірної України - Названі найдорожчі гравці чемпіонату Європи з футболу. Українці є в списку
    Руслан Малиновський є найдорожчим гравцем збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Гравців нашої збірної в першій сотні немає, а в другу потрапили Руслан Малиновський і Віктор Циганков

    Напередодні чемпіонату Європи, який візьме старт 11 червня, німецький портал підрахував вартість футболістів, які зіграють у фінальному турнірі. Найдорожчим гравцем з цінником у €180 млн.

    45_01

    Найдорожчим серед українців є півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський. Вартість його трансферу складає €30 млн. На 5 мільйонів менше «коштують» Віктор Циганков з «Динамо» і Олександр Зінченко з «Манчестер Сіті». Вони знаходяться в другій сотні рейтингу.

    У €17 млн оцінили лівого захисника «Динамо» Віталія Миколенка, у €15 млн – нападника «Гента» Романа Яремчука.

    Учора збірна України перервала безвиграшну серію, яка складала 7 матчів. У Дінпрі команда Андрія Шевченка перемогла Північную Ірландію.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зінченко Руслан Малиновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названі найдорожчі гравці чемпіонату Європи з футболу. Українці є в списку