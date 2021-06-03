Канада вибила Росію з чемпіонату світу з хокею. Визначилися всі півфіналісти

У матчах за право зіграти в фіналі зустрінуться США – Канада, Німеччина – Фінляндія

У Ризі, де проходить чемпіонат світу з хокею, визначився останній півфіналіст. Збірна Канади, яка через розіграш Кубку Стенлі виступає другим складом, взяла гору над росіянами. Рахунок в матчі на 35-й хвилині відкрив захисник команди без прапора (росіянам заборонено використовувати національні символи) Євген Тімкін. На початку третього періоду суперник зрівняв рахунок. Відзначився капітан канадців Адам Хенрік, який реалізував більшість. В овертаймі вирішальну шайбу закинув Ендрю Манджапане.

Раніше збірна США обіграла Словаччину з рахунком 6:1, а команда Німеччини в серії буллітів виявилася сильнішою Швейцарії – 3:2. Ще в одному матчі 1/4 фіналу Фінляндія взяла гору над Чехією – 1:0.

Таким чином, у півфіналах чемпіонату світу зіграють наступні пари: США – Канада, Німеччина – Фінляндія.

Чемпіонат світу з хокею в Латвії проходить з 21 травня по 6 червня. Півфінальні матчі відбудуться 5 червня. Фінал і зустріч за третє місце – 6 червня.

Чинним чемпіоном світу є збірна Фінляндії, яка в фіналі 2019 року обіграла Канаду з рахунком 3:1.