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    «Динамо» підписало зіркового нападника

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    Вітіньо вибрав 22-й номер - «Динамо» підписало зіркового нападника
    Вітіньо вибрав 22-й номер
    Фото з відкритих джерел

    Вітіньо уклав 5-річний контракт з київським клубом

    Столичне «Динамо підсилилося футболістом «Атлетіко Паранаенсе» Віктором Вінісусом Коелью дос Сантосом, більш відомим за прізвиськом Вітіньо. Йому 22 роки і він однаково успішно діє в півзахисті й атаці.

    Він є вихованцем «Атлетіко Паранаенсе», за основний склад якого виступав останні чотири роки. Цього сезону він провів за бразильську команду 27 матчів, запив 9 голів і зробив 4 результативні передачі. Всього за першу команду «Атлетіко Паранаенсе» він провів 60 матчів і забив 15 голів.

    Вітіньо отримав 22-й номер і зможе вийти на поле вже в наступному матчі «Динамо» – проти харківського «Металіста 1925» 11 вересня.

    Тим часом українець Цвєтов, який відмовився від фото з росіянами, став героєм соцмереж.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» підписало зіркового нападника