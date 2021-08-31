«Динамо» підписало зіркового нападника

Вітіньо уклав 5-річний контракт з київським клубом

Столичне «Динамо підсилилося футболістом «Атлетіко Паранаенсе» Віктором Вінісусом Коелью дос Сантосом, більш відомим за прізвиськом Вітіньо. Йому 22 роки і він однаково успішно діє в півзахисті й атаці.

Він є вихованцем «Атлетіко Паранаенсе», за основний склад якого виступав останні чотири роки. Цього сезону він провів за бразильську команду 27 матчів, запив 9 голів і зробив 4 результативні передачі. Всього за першу команду «Атлетіко Паранаенсе» він провів 60 матчів і забив 15 голів.

Вітіньо отримав 22-й номер і зможе вийти на поле вже в наступному матчі «Динамо» – проти харківського «Металіста 1925» 11 вересня.

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