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    Україна з рекордом світу здобула 15-ту золоту медаль Паралімпіади

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    Максим Коваль став рекордсменом світу - Україна з рекордом світу здобула 15-ту золоту медаль Паралімпіади
    Максим Коваль став рекордсменом світу
    Фото з відкритих джерел

    Найсильнішим у секторі для штовхання ядра виявися Коваль, Яровий став другим

    Одразу два українські спортсмени піднялися на п’єдестал після змагань у секторі для штовхання ядра. Найвищу нагороду зі світовим рекордом здобув дебютант Паралімпійських Ігор Максим Коваль. Його партнер по збірній, Олександр Яровий, штовхнув залізну кулю на 4 см ближче і завоював срібну нагороду. Найвище досягнення тепер дорівнює 17, 34 метра.

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    Це – третє українське «золото» в сьомий день Ігор і 15-те взагалі. В останній день літа українські паралімпійці довели кількість здобутих нагород до 66-ти. Чемпіонами стали плавці Андрій Трусов і Максим Кріпак. Срібними призерами стали Оксана Ботурчук в бігу на 400 метрів, Єгор Дементьєв у велоспорті, Максим Варакса в плаванні на 100-метрівйці вільним стилем. Бронзову медаль також виграв плавець Василь Крайник на 200-метрівці комплексним стилем, Євген Богодайко на 50-метрівці вільним стилем, Єлизавета Мерешко на дистанції 100 метрів вільним стилем, та в жіночій естафеті в плаванні.

    Раніше легендарна українська спортсменка розплакалася на Паралімпіаді і завершила кар’єру.

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    Теги: паралімпійські ігри Максим Коваль
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    Україна з рекордом світу здобула 15-ту золоту медаль Паралімпіади