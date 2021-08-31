Збірна України втратила гравця. Петраков розповів про матч з Казахстаном

1 вересня національна футбольна команда проведе матч відбору чемпіонату світу

У середу, 1 вересня, збірна України проведе четвертий матч відбірного циклу чемпіонату світу. В Нур-Султані їй належить перервати нічийну серію, яка за попереднього тренера, Андрія Шевченка, склала три матчі. В разі невдачі в грі з Казахстаном, шанси на вихід до фінальної частина наша команда зведе до мінімуму. Новий наставник збірної, Олександр Петраков, це розуміє і налаштований на перемогу. Хоча безпосередньо перед грою команда втратила ще одного гравця. Раніше травм зазнали вотоарі Георгій Бущан і Анатолій Трубін, нападник Артем Довбик. Тепер же табір команди залишив півзахисник Ігор Харатін.

«Вчора Харатін прийшов о першій годині ночі і сказав, що керівництво «Ференцвароша» продало його в «Легію». Він був у шоці. О п'ятій годині ранку у нього був літак. Він повернеться вже в Київ 2 вересня, – сказав Олександр Петраков. – Решта в строю.

Я подивився гру з Україна – Казахстан у Києві. Сеперник – добротна й навчена команда. Гра буде важкою. Але скажу, що Україна хоче потрапити у фінальну частину в Катар – це однозначно. Якщо ми зіграємо невдало, ми практично вибуваємо з гонки».

Гра у Києві між Україною і Казахстаном завершилася внічию – 1:1.

Матч Казахстан – Україна розпочнеться 1 вересня о 17:00.

Раніше головний тренер збірної Казахстану заразився коронавірусом.