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    Карпатам допоможе футболіст з Бразилії, який міг стати одноклубником Луніна (відео)

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    Фото: Офіційний сайт ФК Карпати - Карпатам допоможе футболіст з Бразилії, який міг стати одноклубником Луніна (відео)
    Фото: Офіційний сайт ФК Карпати

    Львівський клуб поповнився ще одним гравцем з Прімери

    Перед закриттям трансферного вікна львів'яни поповнили свій склад бразильським нападаючим Вільямом де Камарго.

    «Леви» уклали орендну угоду з іспанським «Леганесом». 19-річний форвард буде грати у зелено-білій футболці під 77-м номером до закінчення наступного сезону.

    Вільям де Камарго – гравець «Карпат»

    Він уже приміряв її на грі з «Динамо», яку провів на лаві запасних.

    Вільям де Камарго народився 27 лютого 1999 року. Гравець є вихованцем «Сан-Паулу». Виступав за юнацькі та молодіжну команди бразильського гранда. Навесні цього року підписав контракт з іспанським «Леганесом», де виступав за молодіжну команду, а у заключних турах двічі потрапляв до заявки основного складу на матчі Прімери.

    За комплекцією нагадує легендарного бразильця Ромаріо - його зріст 169 см, а вага 70 кг. 

    Джерело: Footboom

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