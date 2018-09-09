Карпатам допоможе футболіст з Бразилії, який міг стати одноклубником Луніна (відео)



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Фото: Офіційний сайт ФК Карпати

Львівський клуб поповнився ще одним гравцем з Прімери

Перед закриттям трансферного вікна львів'яни поповнили свій склад бразильським нападаючим Вільямом де Камарго.

«Леви» уклали орендну угоду з іспанським «Леганесом». 19-річний форвард буде грати у зелено-білій футболці під 77-м номером до закінчення наступного сезону.

Вільям де Камарго – гравець «Карпат»

Він уже приміряв її на грі з «Динамо», яку провів на лаві запасних.

Вільям де Камарго народився 27 лютого 1999 року. Гравець є вихованцем «Сан-Паулу». Виступав за юнацькі та молодіжну команди бразильського гранда. Навесні цього року підписав контракт з іспанським «Леганесом», де виступав за молодіжну команду, а у заключних турах двічі потрапляв до заявки основного складу на матчі Прімери.

За комплекцією нагадує легендарного бразильця Ромаріо - його зріст 169 см, а вага 70 кг.

Джерело: Footboom