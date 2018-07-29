«Карпати» і «Олімпік» здобули перші перемоги в сезоні (відео)



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Перші перемоги ФК «Карпати» і ФК «Олімпік». Фото з відкритих джерел

Клуби обіграли своїх опонентів в один гол

У другому поспіль домашньому матчі «Карпати» все-таки зуміли взяти свою першу перемогу в чемпіонаті.

Єдиний гол Мар'яна Шведа дозволив львів'янам виграти у «Чорноморця» - 1: 0.

Цікаво, що «Карпати» до цього моменту вже могли вести в рахунок, якби арбітри зарахували гол Мякушка.

Судячи з повтору, офсайду у нього не було:

Закрити всі питання львів'яни могли вже в кінцівці матчу, але той же Мякушко пробив точно в поперечину:

Від нічиєї «Карпати» врятував Федецький, який на 87-й хвилині в шикарному підкаті виніс м'яч з порожніх воріт.

У паралельному матчі «Олімпік» мінімально обіграв «Ворсклу» - 1:0.

Забив Віталій Балашов, який виправився за нереалізований пенальті в минулому матчі проти «Чорноморця».

Джерело: Tribuna.com