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    «Карпати» і «Олімпік» здобули перші перемоги в сезоні (відео)

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    Перші перемоги ФК &laquo;Карпати&raquo; і ФК &laquo;Олімпік&raquo;. Фото з відкритих джерел - «Карпати» і «Олімпік» здобули перші перемоги в сезоні (відео)
    Перші перемоги ФК «Карпати» і ФК «Олімпік». Фото з відкритих джерел

    Клуби обіграли своїх опонентів в один гол

    У другому поспіль домашньому матчі «Карпати» все-таки зуміли взяти свою першу перемогу в чемпіонаті.

    Єдиний гол Мар'яна Шведа дозволив львів'янам виграти у «Чорноморця» - 1: 0.

    Цікаво, що «Карпати» до цього моменту вже могли вести в рахунок, якби арбітри зарахували гол Мякушка.

    Судячи з повтору, офсайду у нього не було:

    Закрити всі питання львів'яни могли вже в кінцівці матчу, але той же Мякушко пробив точно в поперечину:

    Від нічиєї «Карпати» врятував Федецький, який на 87-й хвилині в шикарному підкаті виніс м'яч з порожніх воріт.

    У паралельному матчі «Олімпік» мінімально обіграв «Ворсклу» - 1:0.

    Забив Віталій Балашов, який виправився за нереалізований пенальті в минулому матчі проти «Чорноморця».

    Джерело: Tribuna.com

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