«Карпати» і «Олімпік» здобули перші перемоги в сезоні (відео)
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Клуби обіграли своїх опонентів в один гол
У другому поспіль домашньому матчі «Карпати» все-таки зуміли взяти свою першу перемогу в чемпіонаті.
Єдиний гол Мар'яна Шведа дозволив львів'янам виграти у «Чорноморця» - 1: 0.
Цікаво, що «Карпати» до цього моменту вже могли вести в рахунок, якби арбітри зарахували гол Мякушка.
Судячи з повтору, офсайду у нього не було:
Закрити всі питання львів'яни могли вже в кінцівці матчу, але той же Мякушко пробив точно в поперечину:
Від нічиєї «Карпати» врятував Федецький, який на 87-й хвилині в шикарному підкаті виніс м'яч з порожніх воріт.
У паралельному матчі «Олімпік» мінімально обіграв «Ворсклу» - 1:0.
Забив Віталій Балашов, який виправився за нереалізований пенальті в минулому матчі проти «Чорноморця».
Джерело: Tribuna.com