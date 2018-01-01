«Карпати» на турецьких зборах проведуть сім товариських поєдинків

Серед суперників львів'ян – «Ягеллонія», «Дебрецен» і БАТЕ

Після двох тижнів підготовки у Львові, «зелено-білі» вирушили до Туреччини. Команда планує повернутися 16 лютого, напередодні першого офіційного поєдинку у 2018 році проти луганської «Зорі», що відбудеться у неділю, 18 лютого. Як інформує офіційний сайт клубу, тренерський штаб «Карпат» вибрав 23 футболісти, з