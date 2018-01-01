«Карпати» на турецьких зборах проведуть сім товариських поєдинків
- Сьогодні, 15:16
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Розсилка
Серед суперників львів'ян – «Ягеллонія», «Дебрецен» і БАТЕ
Після двох тижнів підготовки у Львові, «зелено-білі» вирушили до Туреччини.
Команда планує повернутися 16 лютого, напередодні першого офіційного поєдинку у 2018 році проти луганської «Зорі», що відбудеться у неділю, 18 лютого.
Як інформує офіційний сайт клубу, тренерський штаб «Карпат» вибрав 23 футболісти, з якими працюватиме на зборах:
воротарі: Роман Підківка, Роман Мисак, Вадим Ющишин;
захисники: Артем Федецький, Орест Лебеденко, Іван Лобай, Денис Мірошніченко, Андрій Нестеров, Ніка Сандохадзе, Назар Стасишин;
півзахисники: Ігор Худоб’як, Олег Голодюк, Амбросій Чачуа, Дмитро Кльоц, Сергій Мякушко, Назар Вербний, Юрій Ткачук, Франціско ді Франко, Мар'ян Швед, Олексій Гуцуляк, Хорхе Карраскаль;
нападники: Леонід Акулінін, Роман Дебелко.
«Леви» запланували сім товариських матчів:
29 січня – «Кешля» (Азербайджан)
1 лютого – «Ягеллонія» (Польща)
4 лютого – «Септемврі» (Болгарія)
8 лютого – «Младост» (Сербія)
10 лютого – БАТЕ (Білорусь)
11 лютого – «Дебрецен» (Угорщина)
14 лютого – «Самгуралі» (Грузія)