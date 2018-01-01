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    «Карпати» на турецьких зборах проведуть сім товариських поєдинків

    Серед суперників львів'ян – «Ягеллонія», «Дебрецен» і БАТЕ
    Після двох тижнів підготовки у Львові, «зелено-білі» вирушили до Туреччини. Команда планує повернутися 16 лютого, напередодні першого офіційного поєдинку у 2018 році проти луганської «Зорі», що відбудеться у неділю, 18 лютого. Як інформує офіційний сайт клубу, тренерський штаб «Карпат» вибрав 23 футболісти, з
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    Фото ФК &laquo;Карпати&raquo;
    Фото ФК «Карпати»

    Серед суперників львів'ян – «Ягеллонія», «Дебрецен» і БАТЕ

    Після двох тижнів підготовки у Львові, «зелено-білі» вирушили до Туреччини.

    Команда планує повернутися 16 лютого, напередодні першого офіційного поєдинку у 2018 році проти луганської «Зорі», що відбудеться у неділю, 18 лютого.

    Як інформує офіційний сайт клубу, тренерський штаб «Карпат» вибрав 23 футболісти, з якими працюватиме на зборах:

    воротарі: Роман Підківка, Роман Мисак, Вадим Ющишин;

    захисники: Артем Федецький, Орест Лебеденко, Іван Лобай, Денис Мірошніченко, Андрій Нестеров, Ніка Сандохадзе, Назар Стасишин;

    півзахисники: Ігор Худоб’як, Олег Голодюк, Амбросій Чачуа, Дмитро Кльоц, Сергій Мякушко, Назар Вербний, Юрій Ткачук, Франціско ді Франко, Мар'ян Швед, Олексій Гуцуляк, Хорхе Карраскаль;

    нападники: Леонід Акулінін, Роман Дебелко.

    «Леви» запланували сім товариських матчів:

    29 січня – «Кешля» (Азербайджан)

    1 лютого – «Ягеллонія» (Польща)

    4 лютого – «Септемврі» (Болгарія)

    8 лютого – «Младост» (Сербія)

    10 лютого – БАТЕ (Білорусь)

    11 лютого – «Дебрецен» (Угорщина)

    14 лютого – «Самгуралі» (Грузія)

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Федецький ФК Карпати
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