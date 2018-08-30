«Карпати» орендували в іспанського клубу 19-річного бразильця



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Вільям де Камарго проведе найближчий рік в українському чемпіонаті

Львівські «Карпати» поповнили свій склад бразильським нападником Вільямом де Камарго.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

«Леви» уклали орендну угоду з іспанським «Леганесом» терміном на один рік.

19-річний форвард гратиме у зелено-білій футболці під номером 77.

Вільям де Камарго (Вілліс) народився 27 лютого 1999 року у Бразилії.

Вихованець бразильського «Сан-Паулу». Виступав за юнацькі та молодіжну команди бразильського гранда.

Навесні 2018-го підписав контракт з іспанським «Леганесом», де виступав за молодіжну команду, а також потрапляв у заявку на матчі Прімери.

Окрім того, повідомляється, що Сергій Попов оголосив список футболістів на вересневий збір юніорської збірної України.

До розташування збірників вирушать шість гравців львівських «Карпат»: воротар – Андрій Артим; захисники – Петро Харжевський і Роман Слива; півзахисник – Іван Желізко; нападники – Данило Сікан і Ростислав Лях.

Разом із «синьо-жовтими» карпатівці проведуть навчально-тренувальний збір у Києві, а пізніше команда Сергія Попова вирушить до столиці Латвії – Риги, де візьме участь у міжнародному турнірі.