  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Карпати» підписали контракт з кандидатом до національної збірної України

    Воротар Олексій Шевченко продовжить кар'єру у Львові
    Львівські «Карпати» уклали контракт з воротарем Олексієм Шевченком. Найближчі півтора роки голкіпер виступатиме у Львові, інформує офіційний сайт клубу. Шевченко гратиме з 99 номером на светрі. Олексій народився 24 лютого 1992 року у Дніпрі. Вихованець місцевого «Інтера». Першим професійним клубом у кар’єрі став
    • Сьогодні, 20:42
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Карпати&raquo;
    Фото ФК «Карпати»

    Воротар Олексій Шевченко продовжить кар'єру у Львові

    Львівські «Карпати» уклали контракт з воротарем Олексієм Шевченком.

    Найближчі півтора роки голкіпер виступатиме у Львові, інформує офіційний сайт клубу.

    Шевченко гратиме з 99 номером на светрі.

    Олексій народився 24 лютого 1992 року у Дніпрі. Вихованець місцевого «Інтера».

    Першим професійним клубом у кар’єрі став запорізький «Металург», у складі якого у 19-річному віці дебютував у Прем’єр-лізі.

    У 2013 році підписав контракт з київським «Динамо», однак за головну команду столичного клубу так і не зіграв.

    На початку 2014-го перейшов на правах оренди в ужгородську «Говерлу».

    Далі у кар’єрі Шевченка були донецький «Олімпік», кутаїське «Торпедо» та ще один грузинський клуб - «Діла» з міста Горі.

    На початку 2016-го став гравцем луганської «Зорі», за яку виступав до останнього часу.

    Виступав за збірні України різного віку. Перебував у таборі національної збірної України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Прем'єр Ліга ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ