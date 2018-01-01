«Карпати» підписали контракт з кандидатом до національної збірної України

Воротар Олексій Шевченко продовжить кар'єру у Львові

Львівські «Карпати» уклали контракт з воротарем Олексієм Шевченком. Найближчі півтора роки голкіпер виступатиме у Львові, інформує офіційний сайт клубу. Шевченко гратиме з 99 номером на светрі. Олексій народився 24 лютого 1992 року у Дніпрі. Вихованець місцевого «Інтера». Першим професійним клубом у кар’єрі став



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Фото ФК «Карпати»

Воротар Олексій Шевченко продовжить кар'єру у Львові

Львівські «Карпати» уклали контракт з воротарем Олексієм Шевченком.

Найближчі півтора роки голкіпер виступатиме у Львові, інформує офіційний сайт клубу.

Шевченко гратиме з 99 номером на светрі.

Олексій народився 24 лютого 1992 року у Дніпрі. Вихованець місцевого «Інтера».

Першим професійним клубом у кар’єрі став запорізький «Металург», у складі якого у 19-річному віці дебютував у Прем’єр-лізі.

У 2013 році підписав контракт з київським «Динамо», однак за головну команду столичного клубу так і не зіграв.

На початку 2014-го перейшов на правах оренди в ужгородську «Говерлу».

Далі у кар’єрі Шевченка були донецький «Олімпік», кутаїське «Торпедо» та ще один грузинський клуб - «Діла» з міста Горі.

На початку 2016-го став гравцем луганської «Зорі», за яку виступав до останнього часу.

Виступав за збірні України різного віку. Перебував у таборі національної збірної України.