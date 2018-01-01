«Карпати» підписали контракт з кандидатом до національної збірної України
- Сьогодні, 20:42
-
Розсилка
Воротар Олексій Шевченко продовжить кар'єру у Львові
Львівські «Карпати» уклали контракт з воротарем Олексієм Шевченком.
Найближчі півтора роки голкіпер виступатиме у Львові, інформує офіційний сайт клубу.
Шевченко гратиме з 99 номером на светрі.
Олексій народився 24 лютого 1992 року у Дніпрі. Вихованець місцевого «Інтера».
Першим професійним клубом у кар’єрі став запорізький «Металург», у складі якого у 19-річному віці дебютував у Прем’єр-лізі.
У 2013 році підписав контракт з київським «Динамо», однак за головну команду столичного клубу так і не зіграв.
На початку 2014-го перейшов на правах оренди в ужгородську «Говерлу».
Далі у кар’єрі Шевченка були донецький «Олімпік», кутаїське «Торпедо» та ще один грузинський клуб - «Діла» з міста Горі.
На початку 2016-го став гравцем луганської «Зорі», за яку виступав до останнього часу.
Виступав за збірні України різного віку. Перебував у таборі національної збірної України.