«Карпати» підписали трирічний контракт з аргентинським півзахисником

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Франціско Ді Франко. Фото: ФК Карпати

У минулому чемпіонаті аргентинець, виступаючи на правах оренди, провів за «Карпати» 27 матчів

Аргентинський півзахисник Франціско Ді Франко, який виступав у складі «Карпат» на правах оренди, відтепер став повноцінним гравцем львівського клубу.

Контракт із гравцем укладено на три роки, інформує прес-служба клубу.

Нагадаємо, що Ді Франко перейшов до «Карпат» минулого літа, на старті сезону.

Після нетривалого періоду адаптації, вихованець «Бока Хуніорс» став одним із віце-капітанів команди, лідером центра поля та одним з улюбленців львівських фанів.

У минулому чемпіонаті аргентинець провів за «Карпати» 27 матчів.