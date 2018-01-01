«Карпати» розгромно програли «Дебрецену» у товариському матчі

Останній матч у рамках зимових зборів «Карпати» проведуть 14-го лютого

«Карпати» вщент розгромлені у товариському матчі третьою командою Угорщини. Хоча перший тайм і пройшов під акомпанемент атак «Карпат», відкрити рахунок їм не вдалося. Зате підопічні Олега Бойчишина та Даріо Друді пропустили цілу торбу в другій половині – хет-трик до свого активу записав найкращий бомбардир Дебрецена



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«Карпати» – «Дебрецен». Фото: ФК Дебрецен

Останній матч у рамках зимових зборів «Карпати» проведуть 14-го лютого

«Карпати» вщент розгромлені у товариському матчі третьою командою Угорщини.

Хоча перший тайм і пройшов під акомпанемент атак «Карпат», відкрити рахунок їм не вдалося. Зате підопічні Олега Бойчишина та Даріо Друді пропустили цілу торбу в другій половині – хет-трик до свого активу записав найкращий бомбардир Дебрецена Такаш. Гольову феєрію завершив Боді.

Вже після цього львів'яни відзначилися голом престижу – Бедойя обігрався з Ді Франко й вивів на ворота Мякушка. Вихованець Динамо не схибив.

Останній матч у рамках зимових зборів «Карпати» проведуть 14-го лютого проти грузинського Самгуралі.

Товариський матч

«Карпати» – «Дебрецен» – 1:4

Голи: Мякушко – Такаш(49, 57, 66), Боді(69)

«Карпати»: Мисак, Нестеров, Лобай, Федецький, Гуцуляк, Кльоц, Чачуа, Ді Франко, Мякушко, Швед, Акулінін.

Джерело: Футбол 24