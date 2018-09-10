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    «Карпати» у товариському матчі обіграли лідера чемпіонату Польщі

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    Фото ФК &laquo;Карпати&raquo; - «Карпати» у товариському матчі обіграли лідера чемпіонату Польщі
    Фото ФК «Карпати»

    Львів'яни здобули перемогу на виїзді

    Паузу в календарі «зелено-білі» заповнили спарингом із гданською «Лехією», яка йде на першому місці у польській Екстраклясі.

    Цікавий поєдинок з потужним суперником завершився мінімальною перемогою гостей, інформує офіційний сайт «Карпат».

    На матч з поляками тренерський штаб «Карпат» випустив одразу кількох новачків. У воротах дебютував Микита Шевченко, а на вістрі діяли Крістіан Понде та Вільям де Камарго.

    Вояж до Гданська подарував команді Жозе Мораіша перемогу та хороший настрій напередодні протистояння з «Ворсклою».

    Товариський матч з футболу

    «Лехія» (Польща) – «Карпати» (Львів) – 0:1 (0:1)

    Гол: Понде (23, пен.)

    «Карпати»: Шевченко (Кучинський, 46, Пеньков, 83), Федецький, Ковтун (Мірошніченко, 73), Бородай, Мегреміч (Лебеденко, 73), Вербний (Ербес, 82), Кльоц (Ді Франко, 82), Карраскаль (Голодюк, 46), Мендес, Де Камарго, Понде (Мякушко, 46).

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