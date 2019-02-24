«Карпати» завдяки хет-трику Шведа здобули найбільшу перемогу над «Ворсклою» в історії (відео)



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Мар'ян Швед вийшов на друге місце в суперечці бомбардирів УНІАН

Результат у Полтаві - перша сенсація весняної частини сезону

Сенсаційно завершився матч 19-го туру українського чемпіонату з футболу в Полтаві. Місцева «Ворскла», яка є претендентом на потрапляння в першу шістку претендентів на нагороди на другому етапі, поступилася вдома команді з нижньої частини таблиці - львівським «Карпатам».

Героєм зустрічі став нападник Мар'ян Швед, який зробив перший для себе в елітному дивізіоні українського футболу хет-трик.

2019-й. Ворскла - Карпати - 0:4. Моменти першого тайму

«Ворскла» - «Карпати» - 0:4

Голи: 0:1 - Ді Франко (25). 0:2 - Мар'ян Швед (51, з пенальті). 0:3 - Мар'ян Швед (55). 0:4 - Мар'ян Швед (90+1)

На 85-й хвилині Карека не реалізував пенальті (над поперечиною)

«Ворскла»: Шуст – Пердута (к), Ардін Даллку, Тарадуда, Кане - Кобахідзе (Шехіч, 54), Олександр Скляр, Шарпар, Артур (Ребенок, 78) – Васін (Коломоєць, 65), Карека. Тренер - Василь Сачко

«Карпати»: Кучинський – Сандохадзе, Папа Ґуйє, Меґреміч – М'якушко, Онґла, Кльоц, Олексій Гуцуляк (Слива, 89) – Мар'ян Швед, Дебелко (Понде, 77), Франсіско Ді Франко (к) (Йода, 86). Тренер - Ґонсалес Пенела Фабрі

Суддя: Костянтин Труханов (Харків)

Попередження: Тарадуда (47), Скляр (73), Шехіч (85) - Дебелко (7), Гуцуляк (60), Ді Франко (71), Папа Ґуйє (85), Коломоєць (89)

24 лютого. Полтава. Стадіон «Ворскла» ім. Бутовського

2019-й. Ворскла - Карпати - 0:4. Моменти другого тайму

Після цієї перемоги «Карпати» набрали 20 очок і, обійшовши «Олімпік», стали у турнірній таблиці дев'ятими. «Ворскла» залишилася шостою, але має ті ж 27 очок, що й сьома команда - «Маріуполь».