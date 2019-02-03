Швед: «Хочу виграти Кубок України з «Карпатами» перед переходом у «Селтік»



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Мар'ян Швед з футболкою нового клубу «Селтік»

Хоча шотландський клуб не горів бажанням відпускати Мар’яна в Львів.

«У мене було два варіанти з орендою, але вибрав «Карпати», адже я вважаю, що немає сенсу переїжджати кудись на три місяці. У Львові в мене родина. Так, були хороші команди, хороша ліга, але я не бачу в цьому сенсу. Я захотів повернутися в «Карпати» і я вдячний «Селтіку», що вони погодилися. Хоча вони хотіли, щоб я перейшов в іншу команду», - зізнався Швед.

За словами футболіста, в нього залишилися незавершені справи в «Карпатах».

«Звичайно, я хочу виграти з цією командою Кубок України. У нас є на це непогані шанси. Хочу попросити фанатів, щоб вони нас підтримували. Ми зробимо все, щоб їх не підвести», - пообіцяв Швед.

Нагадаємо, що в останній день січня Мар’ян Швед став повноцінним гравцем шотландського «Селтіка».

Джерело: Футбол 1/2