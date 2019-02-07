На львівському стадіоні «Україна» проведуть масштабну реконструкцію



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У підтрибунних приміщеннях стадіону «Україна» відкриють клубний музей Вікіпедія

Місткість арени зменшиться з 28 до 15 тисяч

Детальний план території, який передбачає реконструкцію стадіону «Україна» з добудовою, мерія замовила на підставі звернення «Карпат», які і оплатили розробку документації.

Розроблений план реконструкції львівського стадіону передбачає зменшення кількості місць на трибунах до 15 тисяч (зараз 28 тисяч). У додаткових приміщеннях мають бути облаштовані роздягальні з душовими для спортсменів, диспетчерський пункт для управління стадіоном, зона для роботи ЗМІ, зал для прес-конференцій, коментаторські кабіни, VIP-ложа та ложа для преси.

У підтрибунних приміщеннях облаштують реабілітаційний центр для спортсменів, заклади громадського харчування, офіс ФК Карпати, клубну спортивну школу, клубний музей, два готелі (на 60 та 100 місць), спортивні зали для занять аеробікою, фітнесом та іншими спортивними напрямками.

Поруч зі стадіоном облаштують відкриту стоянку на 103 паркомісця та підземну стоянку для 310 авто. На прилеглій території також заплановано облаштувати багаторівневий паркінг на 400 авто.

Тепер цей план має пройти громадські слухання, які відбудуться 15 лютого.

Джерело: zaxid.net