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    Екс-кандидат у збірну України перебрався до чемпіонату Грузії

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    Євген Зубейко - Екс-кандидат у збірну України перебрався до чемпіонату Грузії
    Євген Зубейко
    «Чорноморець»

    Євген Зубейко підписав контракт з батумським «Динамо»

    29-річний захисник Євген Зубейко, який першу частину сезону провів у донецькому «Олімпіку», поповнив лави грузинського «Динамо», повідомляє офіційний сайт клубу з Батумі.

    До нової команди Зубейко приєднався на правах вільного агента, ще в грудні «Олімпік» оголосив про припинення співпраці з футболістом. Деталі контракту з грузинським клубом не розкриваються.

    У поточному сезоні української Прем’єр-ліги захисник провів 16 матчів, іще 2 – в Кубку України.

    Нагадаємо, що раніше Зубейко виступав за «Чорноморець», «Металіст», «Карпати» та «Олімпік». Окрім того, у 2015-му році, після Революції гідності, Євген мав досвід виступів у російському чемпіонаті за «Тосно».

    Дебютувати за «Динамо» український футболіст зможе 1 березня проти тбіліського «Сабуртало» в матчі-відкритті чемпіонату Грузії.

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