Екс-кандидат у збірну України перебрався до чемпіонату Грузії



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Євген Зубейко «Чорноморець»

Євген Зубейко підписав контракт з батумським «Динамо»

29-річний захисник Євген Зубейко, який першу частину сезону провів у донецькому «Олімпіку», поповнив лави грузинського «Динамо», повідомляє офіційний сайт клубу з Батумі.

До нової команди Зубейко приєднався на правах вільного агента, ще в грудні «Олімпік» оголосив про припинення співпраці з футболістом. Деталі контракту з грузинським клубом не розкриваються.

У поточному сезоні української Прем’єр-ліги захисник провів 16 матчів, іще 2 – в Кубку України.

Нагадаємо, що раніше Зубейко виступав за «Чорноморець», «Металіст», «Карпати» та «Олімпік». Окрім того, у 2015-му році, після Революції гідності, Євген мав досвід виступів у російському чемпіонаті за «Тосно».

Дебютувати за «Динамо» український футболіст зможе 1 березня проти тбіліського «Сабуртало» в матчі-відкритті чемпіонату Грузії.