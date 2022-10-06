Ілон Маск виступив з новою скандальною заявою про Україну

Бізнесмен посперечався з сенатором стосовно долі окупованих областей України

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що «у східних регіонах України, більшість населення віддає перевагу Росії». Про це він написав у Twitter у відповідь на критику його «мирного плану» з боку американського сенатора Ліндсі Грема.

Маск висловив позицію, що необхідно «підтримувати волю людей, які живуть у будь-якому конфліктному регіоні».

«Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії», – написав він.

Щоб аргументувати свою позицію, Маск продемонстрував карту електоральних уподобань десятирічної давності – 2012 року. На цій карті видно, що у південних та східних областях України більшість населення голосувала за проросійську Партію регіонів.

«Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів», – зазначив він.

Водночас коментатори відповіли мапою з результатами президентських виборів 2019 року, яка демонструє, що більшість майже у всіх регіонах України віддала свої голоси за Володимира Зеленського.

Також старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро запропонував Маску переглянути карту з результатами референдуму 1991 року про незалежність України. Більшість у всіх регіонах підтримала незалежність.

Нагадаємо, раніше американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск запустив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Своєю чергою Маск відповів у Twitter президентові Володимиру Зеленському, що все ще підтримує Україну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

У Білому домі США також не підтримали запропонований американським бізнесменом, засновником компаній Tesla та SpaceX Ілоном Маском «мирний план» для України.