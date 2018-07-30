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    Катар, аби отримати Чемпіонат світу-2022, залучав до роботи екс-співробітників ЦРУ?

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    Катар, аби отримати Чемпіонат світу-2022, залучав до роботи екс-співробітників ЦРУ?

    У Британському парламенті хочуть розслідувати отримання Катаром Чемпіонату світу-2022

    Голова комітету Палати громад британського парламенту з культури, преси та спорту Деміан Коллінз відреагував на публікацію Sunday Times, у якій заявлялося, що Катар застосовував секретні операції з дискредитації конкурентів у боротьбі за право прийняти Чемпіонат світу-2022.

    За інформацією британського видання, країна боролася з іншими претендентами методами чорного піару, залучаючи до роботи екс-співробітників ЦРУ.

    «У цій ситуації необхідне незалежне розслідування, - цитує BBC Коллінза. - ФІФА варто заявити про те, що це станеться. Якщо Катар порушив правила вибору країни-господині чемпіонату світу, на країну слід накласти певні санкції».

    Напередодні оргкомітет «Катар-2022» відкинув звинувачення у дискредитації конкурентів під час боротьби за право провести світову першість.

    Катар отримав право прийняти чемпіонат світу 2 грудня 2010 року. На проведення турніру також претендували Австралія, Корея, США та Японія.

    ЧС-2022 пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня, інформує «Спорт-Экспресс».

    Нагадаємо, ФІФА відклала рішення щодо розширення Чемпіонату світу-2022.

    Читайте також: Гондурас, Кюрасао та Конго. Як може виглядати чемпіонат світу з футболу у 2026 році.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу санкції ЦРУ розслідування Катар
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