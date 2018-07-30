Катар, аби отримати Чемпіонат світу-2022, залучав до роботи екс-співробітників ЦРУ?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Британському парламенті хочуть розслідувати отримання Катаром Чемпіонату світу-2022

Голова комітету Палати громад британського парламенту з культури, преси та спорту Деміан Коллінз відреагував на публікацію Sunday Times, у якій заявлялося, що Катар застосовував секретні операції з дискредитації конкурентів у боротьбі за право прийняти Чемпіонат світу-2022.

За інформацією британського видання, країна боролася з іншими претендентами методами чорного піару, залучаючи до роботи екс-співробітників ЦРУ.

«У цій ситуації необхідне незалежне розслідування, - цитує BBC Коллінза. - ФІФА варто заявити про те, що це станеться. Якщо Катар порушив правила вибору країни-господині чемпіонату світу, на країну слід накласти певні санкції».

Напередодні оргкомітет «Катар-2022» відкинув звинувачення у дискредитації конкурентів під час боротьби за право провести світову першість.

Катар отримав право прийняти чемпіонат світу 2 грудня 2010 року. На проведення турніру також претендували Австралія, Корея, США та Японія.

ЧС-2022 пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня, інформує «Спорт-Экспресс».

Нагадаємо, ФІФА відклала рішення щодо розширення Чемпіонату світу-2022.

Читайте також: Гондурас, Кюрасао та Конго. Як може виглядати чемпіонат світу з футболу у 2026 році.