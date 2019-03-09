  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Катерина Козлова вперше в кар'єрі вийшла у третє коло Індіан-Веллсу і зіграє з Халеп

    • Розсилка
    Катерина Козлова проводить один з найкращих за останніх кілька років ігрових відрізків - Катерина Козлова вперше в кар'єрі вийшла у третє коло Індіан-Веллсу і зіграє з Халеп
    Катерина Козлова проводить один з найкращих за останніх кілька років ігрових відрізків
    wtatennis.com

    Після перемоги над білорускою Соснович українка підійметься в рейтингу мінімум на 13 позицій

    114-та на даний момент ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася до третього кола турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

    Читайте також

    В 1/16 фіналу Катерина подолала 34-ту тенісистку світу Олександру Соснович з Білорусі -6:4, 2:6, 6:0. Матчі тривав  годину і 47 хвилин.

    З урахуванням кваліфікації, українка здобула в Індіан-Веллсі вже четверту перемогу поспіль. Таким чином, після цієї перемоги Козлова підійметься мінімум на 13 рядків у рейтингу і стане 101-ю.

    За місце у чвертьфіналі українка посперечається з другою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії, котра сьогодні здолала у двох сетах чешку Барбору Стрицову. Досі майбутні суперниці між собою не грали.

     Читайте також: Українка Козлова в Індіан-Веллсі пройшла суперницю, яка вище в рейтингу на 72 позиції
    Читайте також
    теніс Катерина Козлова Сімона Халеп Олександра Соснович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ