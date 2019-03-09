Катерина Козлова вперше в кар'єрі вийшла у третє коло Індіан-Веллсу і зіграє з Халеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Козлова проводить один з найкращих за останніх кілька років ігрових відрізків wtatennis.com

Після перемоги над білорускою Соснович українка підійметься в рейтингу мінімум на 13 позицій

114-та на даний момент ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася до третього кола турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

В 1/16 фіналу Катерина подолала 34-ту тенісистку світу Олександру Соснович з Білорусі -6:4, 2:6, 6:0. Матчі тривав годину і 47 хвилин.

З урахуванням кваліфікації, українка здобула в Індіан-Веллсі вже четверту перемогу поспіль. Таким чином, після цієї перемоги Козлова підійметься мінімум на 13 рядків у рейтингу і стане 101-ю.

За місце у чвертьфіналі українка посперечається з другою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії, котра сьогодні здолала у двох сетах чешку Барбору Стрицову. Досі майбутні суперниці між собою не грали.