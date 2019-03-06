Українка Катерина Козлова вийшла в основну сітку турніру в Індіан-Веллсі



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Катерина Козлова виграла обидва матчі кваліфікації в суху Фото з соцмереж

Наша тенісистка впевнено здолала іспанку Соррібес-Тормо

114-та ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася в основну сітку турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

У фінальному поєдинку кваліфікаційного раунду Катерина у двогодинному матчі впоралася з 79-ю на даний момент тенісисткою планети іспанкою Сарою Соррібес-Тормо - 6:1, 7:6(6).

Козлова стала четвертою українкою в основі Індіан-Веллсу. Вже сьогодні, 6 березня ввечері, о 21:00 за київським часом Даяна Ястремська зіграє з австралійкою Дарією Гавриловою. Еліна Світоліна та леся Цуренко потрапили в друге коло автоматично, без боротьби.