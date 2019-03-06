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    Українка Катерина Козлова вийшла в основну сітку турніру в Індіан-Веллсі

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    Катерина Козлова виграла обидва матчі кваліфікації в суху - Українка Катерина Козлова вийшла в основну сітку турніру в Індіан-Веллсі
    Катерина Козлова виграла обидва матчі кваліфікації в суху
    Фото з соцмереж

    Наша тенісистка впевнено здолала іспанку Соррібес-Тормо

    114-та ракетка світу Катерина Козлова з України пробилася в основну сітку турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

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    У фінальному поєдинку кваліфікаційного раунду Катерина у двогодинному матчі впоралася з 79-ю на даний момент тенісисткою планети іспанкою Сарою Соррібес-Тормо - 6:1, 7:6(6).

    Козлова стала четвертою українкою в основі Індіан-Веллсу. Вже сьогодні, 6 березня ввечері, о 21:00 за київським часом Даяна Ястремська зіграє з австралійкою Дарією Гавриловою. Еліна Світоліна та леся Цуренко потрапили в друге коло автоматично, без боротьби.

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    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Сара Соррібес-Тормо
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