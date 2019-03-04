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    Українка Козлова впевнено вийшла до фіналу кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі

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    Катерина Козлова впевнено розібралася з першою суперницею - Українка Козлова впевнено вийшла до фіналу кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі
    Катерина Козлова впевнено розібралася з першою суперницею
    Фото з соцмереж

    Наша тенісистка віддала американці Ешлі Кратцер лише п'ять геймів

    114-та ракетка світу Катерина Козлова з України впевнено пробилася до фіналу кваліфікації турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

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    У півфінальному поєдинку кваліфікаційного раунду Катерина за годину і 16 хвилин розібралася з 236-ю на даний момент тенісисткою планети Ешлі Кратцер зі США - 6:4, 6:1.

    За потрапляння в основну сітку Козлова посперечається з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (WTA №79), яка сьогодні перемогла у двох сетах з екс-українку Юлію Глушко, яка нині представляє Ізраїль. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою двічі і здобули по одній перемозі.

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    теніс Катерина Козлова Юлія Глушко Ешлі Кратцер Сара Соррібес-Тормо
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