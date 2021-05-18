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    Колишній тренер Кличка-молодшого анонсував повернення Володимира в бокс

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    Джеймс Алі Башир і Володимир Кличко довго працювали разом - Колишній тренер Кличка-молодшого анонсував повернення Володимира в бокс
    Джеймс Алі Башир і Володимир Кличко довго працювали разом
    Фото з відкритих джерел

    Джеймс Алі Башир впевнений, що українець захоче перевершити досягнення Формана

    Джеймс Алі Башир, який свого часу тренував чемпоіна світу у надважкій вазі Володимира Кличка, заявив, що український боксер незабаром повернеться в спорт.

    «Останні два-три роки я говорив людям, що Володимир повернеться. Всі сміялися наді мною, і що тепер? Тепер ніхто вже не сміється. Я знаю Володимира Кличка. У мене з ним міцні стосунки. Я його добре знаю. Протягом останніх років постійно приїжджаю в Україну, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується. Запитував себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується? Але він тренується, тренується і тренується. Сказав собі: цей хлопець буде знову боксувати. Говорив про це в США. Всі сміялися, але тепер ніхто не сміється.

    Думаю, Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном суперважкої ваги в історії. Упевнений, що він повернеться. Він повернеться і поб'є будь-кого з трьох великих хлопців – Джошуа, Ф'юрі та Уайлдера», – розповів Башир «Чемпіонату».

    Башир також розповів, чому Володимир Кличко поступився Джошуа і Ф'юрі.

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    Теги: Володимир Кличко бокс Джеймс Алі Башир
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    Колишній тренер Кличка-молодшого анонсував повернення Володимира в бокс