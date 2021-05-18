Команда Усика відновила перемовини про бій з Джошуа. Що відбувається?

В українця з’явився шанс отримати титульний поєдинок у надважкій вазі

Промоутер українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив про відновлення переговорів про бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

«Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зійдуться один проти одного на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше», – сказав Красюк.

Усик, нагадаємо, є обов'язковим претендентом на пасок WBO.

Джошуа мав провести бій 14 серпня проти Тайсона Ф'юрі, проте поєдинок в Саудівській Аравії опинився під загрозою зриву. Американський суд зобов’язав Тайсона Ф’юрі провести у вересні зустріч з Деонтеєм Уайлдером. Якщо третього бою між ними уникнути не вийде, тоді Джошуа має провести поєдинок з Усиком.

Є інформація, що Ф’юрі заради бою з Джошуа може відкупитися від Уайлдера двадцятьма мільйонами доларів. Проте він такими шаленими грошима розкидатися не збирається.