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    Команда Усика відновила перемовини про бій з Джошуа. Що відбувається?

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    В Олександра Усика з'явився шанс на титульний бій - Команда Усика відновила перемовини про бій з Джошуа. Що відбувається?
    В Олександра Усика з'явився шанс на титульний бій
    Фото з відкритих джерел

    В українця з’явився шанс отримати титульний поєдинок у надважкій вазі

    Промоутер українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив про відновлення переговорів про бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

    «Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зійдуться один проти одного на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше», – сказав Красюк.

    Усик, нагадаємо, є обов'язковим претендентом на пасок WBO.

    Джошуа мав провести бій 14 серпня проти Тайсона Ф'юрі, проте поєдинок в Саудівській Аравії опинився під загрозою зриву. Американський суд зобов’язав Тайсона Ф’юрі провести у вересні зустріч з Деонтеєм Уайлдером. Якщо третього бою між ними уникнути не вийде, тоді Джошуа має провести поєдинок з Усиком.

    Є інформація, що Ф’юрі заради бою з Джошуа може відкупитися від Уайлдера двадцятьма мільйонами доларів. Проте він такими шаленими грошима розкидатися не збирається.

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    Теги: Александр Усик бокс Ентоні Джошуа
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    Команда Усика відновила перемовини про бій з Джошуа. Що відбувається?