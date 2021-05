Власник «Манчестер Сіті» заплатить за подорож кільком тисячам фанатів клубу

Шейх Мансур ібн Зайд аль-Нехайян, котрий володіє чемпіоном Англії клубом «Манчестер Сіті», заявив, що оплатить уболівальникам команди поїздку і кілька тисяч квитків на фінал Ліги чемпіонів.

«Гвардіола і «Сіті» провели чудовий сезон. Вихід у фінал Ліги чемпіонів – воістину історичний момент для нас. Важливо, щоб якомога більше вболівальників змогли відвідати цю особливу гру», – наводить слова власника прес-служба манчестерського клубу.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month



