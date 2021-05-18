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    Власник «Манчестер Сіті» заплатить за подорож кільком тисячам фанатів клубу

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    На арену &laquo;Драгау&raquo; вболівальників &laquo;Сіті&raquo; привезуть за рахунок клубу - Власник «Манчестер Сіті» заплатить за подорож кільком тисячам фанатів клубу
    На арену «Драгау» вболівальників «Сіті» привезуть за рахунок клубу
    Фото з відкритих джерел

    Клуб вирішив за власний рахунок звозити вболівальників на фінал Ліги чемпіонів

    Шейх Мансур ібн Зайд аль-Нехайян, котрий володіє чемпіоном Англії клубом «Манчестер Сіті», заявив, що оплатить уболівальникам команди поїздку і кілька тисяч квитків на фінал Ліги чемпіонів.

    «Гвардіола і «Сіті» провели чудовий сезон. Вихід у фінал Ліги чемпіонів – воістину історичний момент для нас. Важливо, щоб якомога більше вболівальників змогли відвідати цю особливу гру», – наводить слова власника прес-служба манчестерського клубу.

    Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Порту. «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Челсі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Манчестер Сіті
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    Власник «Манчестер Сіті» заплатить за подорож кільком тисячам фанатів клубу