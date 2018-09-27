КДК ФФУ оштрафував «Карпати» та «Динамо» на 200 тисяч гривень за неналежну поведінку вболівальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Динамо

27 вересня відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України

На засіданні КДК Федерації футболу України було вирішено оштрафувати клуби «Динамо» та «Карпати» за неналежну поведінку вболівальників.

За неналежну поведінку вболівальників львівських «Карпат» під час матчу 9-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги проти ФК «Львів» КДК ФФУ вирішив оштрафувати футбольний клуб «Карпати» на 200 тисяч гривень.

Окрім цього, також за неналежну поведінку вболівальників під час матчу 9-го туру між «Динамо» та «Десною» КДК ФФУ вирішив застосувати до столичного клубу санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 200 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

КДК ФФУ прийшов до висновку, що отримання футболістом ФК «Карпати» (Львів) Хорхе Карраскалем жовтої картки в матчі 8-го туру УПЛ 15 вересня 2018 року ФК «Карпати» (Львів) — ФК «Ворскла» (Полтава) не було навмисним та не мало на меті обнулення обліку жовтих карток.