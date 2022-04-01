Керівництво донецького «Шахтаря» помітили у Відні (відео)

Гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін зміг виїхати з України під час війни - начебто у справах

Провідні українські клуби, імовірно, вирішили розпродати своїх футболістів

47-річного генерального директора ФК «Шахтар» (Донецьк) Сергія Палкіна помітили під час війни у одній із віденських кав’ярень. Про це написав у Facebook журналіст Сергій Болотніков.

Відеозапис, зазначив Болотніков, йому прислали. Місце відеозйомки – столиця Австрії Відень, дата – 31 березня. На відео можна побачити генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна та директора з футболу Даріо Срну (громадянина Хорватії).

Журналіст зазначає, що Палкін у Європі начебто у справах з продажу іноземних футболістів «Шахтаря» і за тиждень має повернутися до України.

Раніше Болотніков писав, що, за його інформацією, футбольний клуб «Динамо» (Київ) також планує вивезти своїх футболістів під прикриттям товариського футбольного матчу для розпродажу гравців.

Нагадаємо, що капітан «Шахтаря» i збірної України Пятов звинуватив рашистів у геноциді.

Головні суперники «Шахтаря» в українському чемпіонаті, гравці київського «Динамо», придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону.

Крім того, об’єднавшись, футболісти «Динамо» та «Шахтаря» створили фонд допомоги Україні.

А от президент «Динамо» Ігор Суркіс та його старший брат, нардеп від ОПЗЖ Григорій виїхали за межі України, вивізши з собою готікою, за даними угорської митниці, більше $17 млн.