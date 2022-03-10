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    Футболіст «Шахтаря» Корнієнко про обстріл Маріуполя: «Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть»

    Футболіст «Шахтаря» Корнієнко про обстріл Маріуполя: «Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть»
    фото з відкритих джерел

    «Ти знищуєш матерів, які навіть не встигли сьогодні народити діток» – Корнієнко

    Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко висловився про військове вторгнення Росії в Україну. Про це він повідомив в своєму Instagram.

    Корнієнко не зміг пройти повз те, що окупанти скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі і висловив свою думку про дії російської армії у себе в інстаграмі.

    «Росіяни, тварюки, ви що робите? Путін, гнида, тобі повернеться су*а таким бумерангом. Страждають невинні люди від твоїх ракет, бомб – скотина ти, хіба можна так робити? Невже тобі не шкода? Виродок ти. Ти знищуєш матерів, які навіть не встигли сьогодні народити діток. Хто буде за це нести відповідальність, мерзото, су*а тебе розірвуть і ніколи в житті не пробачать цього. Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть. Україна буде все. Слава Україні», – написав Корнієнко.

    Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

    Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

    Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

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    Теги: Маріуполь війна обстріл військові пологовий будинок Віктор Корнієнко
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    Футболіст «Шахтаря» Корнієнко про обстріл Маріуполя: «Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть»