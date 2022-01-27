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    Гравець «Шахтаря» розповів, як втікав з Донецька і за скільки в «ДНР» продав квартиру

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    Сергій Кривцов, ймовірно, не зіграє в стикових матчах чемпіонату світу - Гравець «Шахтаря» розповів, як втікав з Донецька і за скільки в «ДНР» продав квартиру
    Сергій Кривцов, ймовірно, не зіграє в стикових матчах чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    Кривцов поїхав з родиною на відпочинок і встиг вивезти лише машину

    Захисник «Шахтаря» і збірної України Сергій Кривцов розповів, як з родиною залишив Донецьк на початку вторгнення Росії на Донбас. Для нього було шоком, що відбувалося в місці.

    «Їдучи з Донецька до Запоріжжя у відпустку, я залишив машину на базі. Але тільки-но приїхав до Запоріжжя, мені зателефонував начальник служби безпеки та сказав: «Забирай машину, бо ми не знаємо, куди може прилетіти». Я забрав, а невдовзі базу обстріляли, – розповів Кривцов на Youtube-каналі «Пряма червона». – З нерухомості у мене там залишалася квартира, лише цього року її продав. За смішні гроші, рази в чотири дешевше… Я до останнього не вірив, що у ХХІ столітті можливі подібні події. Пам'ятаю, у новинах показували, як одного хлопця, який заспівав гімн України, почали скручувати. Я взагалі не зрозумів, через що це все відбувається».

    30-річний Кривцов не поїхав з «Шахтарем» на підготовчі збори, бо на льоду зламав ногу. Тепер його участь у стикових матчах чемпіонату світу з Шотландією під питанням.

    Тим часом тренер національної команди Олександр Петраков збирає на тренувальний збір аж три склади.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар» Сергій Кривцов
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    Гравець «Шахтаря» розповів, як втікав з Донецька і за скільки в «ДНР» продав квартиру