Капітан «Шахтаря» i збірної України Пятов звинуватив рашистів у геноциді

Футболіст розповів про те, як зараз допомагає Україні

Капітан збірної України i ФК «Шахтар» (а також воротар команди) Андрій Пятов розповів Sport.ua про війну, допомогу людям і сильну духом націю.

«Таке відчуття, що це триває вже вічність. Страшна війна, це справжній фашизм – навіть не знаю, як пояснити словами. Одній людині щось наверзлося, і вона вирішила напасти на мирну, вільну країну. Це найжахливіше. Як і всі українці, ми сподіваємось, що це чимшвидше закінчиться.

Разом допомагаємо всім, інформаційно також: ми повинні донести світові, що це – російська агресія, чому є багато фактів. Ми все бачимо на власні очі, все знімаємо, фіксуємо, а не те, що російська пропаганда, де просто на словах усе, де не наводять жодних фактів. Підтримую контакти з партнерами, команда має групи: допомагаємо з виїздами та переїздом, намагаємося, хто чого потребує, допомогти, порадити або щось ще.

Щодня – мов «день бабака». Адже нічого не змінюється, бомбардування тривають, світ це все бачить, і діти це все бачать. Найстрашніше – діти гинуть, наші діти! Важливо, що ми всьому світові показуємо, що це справді просто геноцид», – сказав Пятов.

Нагадаємо, що Олександр Усик, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі, крім того, що захищає Україну у війні проти російських агресорів у територіальною обороні, створив лінію одягу «Руки геть від України!». Весь прибуток піде на благодійні цілі.