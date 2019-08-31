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    «Дніпро-1» вирвав на заключних секундах перемогу в «Колоса» (відео)

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    Герой матчу Ігор Когут - «Дніпро-1» вирвав на заключних секундах перемогу в «Колоса» (відео)
    Герой матчу Ігор Когут
    СК «Дніпро-1»

    Перемогу команді Дмитра Михайленка приніс Ігор Когут

    Драматичну розв’язку мав поєдинок шостого туру української Прем’єр-ліги між СК «Дніпром-1» і «Колосом» у Дніпрі. Господарі поступалися в рахунку, але вирвали перемогу на 93-й хвилині.

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    СК «Дніпро-1» - «Колос» (Ковалівка) – 2:1

    Голи: 0:1 – Морозко (17). 1:1 – Олександр Назаренко (58). 2:1 – Ігор Когут (90+3)

    СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук – Юрій Романюк, Олександр Сафронов, Сергій Логінов (к), Володимир Польовий – Юрій Вакулко, Ігор Когут, Булеца (Олександр Сніжко 55), Олександр Назаренко (Коркишко, 78), Олексій Чичиков – Станіслав Куліш (Владислав Шаповал, 85). Тренер – Дмитро Михайленко

    «Колос»: Євген Волинець – Олексій Зозуля, Вадим Парамонов, Максим Максименко, Олександр Чорноморець – Поздєєв (к) (Оріховський, 52), Вадим Мілько, Морозко, Денис Костишин (Євген Смирний, 60), Олександр Волков – Володимир Лисенко (Нехтій, 75). Тренер – Руслан Костишин

    Судді: Юрій Іванов (Макіївка) – Сергій Приступа (Київ), Максим Чортоляс (Херсон)

    Попередження: Юрій Романюк (53), Володимир Польовий (54), Ігор Когут (90+3) – Денис Костишин (39), Оріховський (56), Олексій Зозуля (72), Олександр Чорноморець (90+1)

    31 серпня. Дніпро. «Дніпро-Арена»

    СК «Дніпро-1» завдяки цій  перемозі набрав вісім очок і вийшов на п’яте місце. «Колос» із сімома пунктами йде восьмим.

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    Прем’єр-ліга Олександр Волков Сергій Булеца Євген Смирний Павло Оріховський ФК «Колос» (Ковалівка) СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко Олексій Зозуля Максим Максименко Олександр Чорноморець Руслан Костишин Денис Костишин Вадим Мілько Володимир Лисенко Володимир Польовий Станіслав Куліш Олексій Чичиков Ігор Когут Олександр Сафронов Євген Морозко Олександр Назаренко Євген Волинець Вадим Парамонов Валерій Юрчук Юрій Романюк Олександр Поздєєв Сергій Логінов Юрій Вакулко Владислав Шаповал
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