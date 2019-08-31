«Дніпро-1» вирвав на заключних секундах перемогу в «Колоса» (відео)
Перемогу команді Дмитра Михайленка приніс Ігор Когут
Драматичну розв’язку мав поєдинок шостого туру української Прем’єр-ліги між СК «Дніпром-1» і «Колосом» у Дніпрі. Господарі поступалися в рахунку, але вирвали перемогу на 93-й хвилині.
СК «Дніпро-1» - «Колос» (Ковалівка) – 2:1
Голи: 0:1 – Морозко (17). 1:1 – Олександр Назаренко (58). 2:1 – Ігор Когут (90+3)
СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук – Юрій Романюк, Олександр Сафронов, Сергій Логінов (к), Володимир Польовий – Юрій Вакулко, Ігор Когут, Булеца (Олександр Сніжко 55), Олександр Назаренко (Коркишко, 78), Олексій Чичиков – Станіслав Куліш (Владислав Шаповал, 85). Тренер – Дмитро Михайленко
«Колос»: Євген Волинець – Олексій Зозуля, Вадим Парамонов, Максим Максименко, Олександр Чорноморець – Поздєєв (к) (Оріховський, 52), Вадим Мілько, Морозко, Денис Костишин (Євген Смирний, 60), Олександр Волков – Володимир Лисенко (Нехтій, 75). Тренер – Руслан Костишин
Судді: Юрій Іванов (Макіївка) – Сергій Приступа (Київ), Максим Чортоляс (Херсон)
Попередження: Юрій Романюк (53), Володимир Польовий (54), Ігор Когут (90+3) – Денис Костишин (39), Оріховський (56), Олексій Зозуля (72), Олександр Чорноморець (90+1)
31 серпня. Дніпро. «Дніпро-Арена»
СК «Дніпро-1» завдяки цій перемозі набрав вісім очок і вийшов на п’яте місце. «Колос» із сімома пунктами йде восьмим.