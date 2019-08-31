«Олександрія» вистраждала перемогу в Полтаві (відео)



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Воротар «Ворскли» Олександр Ткаченко бився у воротах, немов лев UA-Футбол

Полтавці мали нагоду відігратися на заключних хвилинах

Бронзовий призер попереднього чемпіонату України з футболу «Олександрія» реабілітувалася за поразку в матчі попереднього туру від «Десни». У Полтаві завдяки голові Дмитра Шастала команда Володимира Шарана перемогла 1:0 «Ворсклу».

«Ворскла» (Полтава) – «Олександрія» - 0:1

Гол: 0:1 – Шастал (23)

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Ібрагім Кане – Луїзао, Тодор Петровіч – Баєнко, Габелок, Артур – Коломоєць (Рубін Гебай, 81). Тренер – Віталій Косовський

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Валерій Лучкевич – Гречишкін – Максим Задерака, Банада, Олексій Довгий, Максим Третяков – Шастал (Сітало, 63). Тренер – Володимир Шаран

Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) – Володимир Коротін, Скобля (обидва – Київ)

Попередження: Баєнко (25), Тодор Петровіч (54), Луїзао (74) – Павло Пашаєв (34), Дубра (47), Олексій Довгий (90+2), Бухал (90+3)

31 серпня. Полтава. Стадіон «Ворскла імені Олексія Бутовського

Після цієї перемоги «Олександрія» з дев’ятьма очками пересунулася на четверте місце в таблиці. У «Ворскли» сім пунктів і шоста позиція.