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    «Олександрія» вистраждала перемогу в Полтаві (відео)

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    Воротар&nbsp;&laquo;Ворскли&raquo; Олександр Ткаченко бився у воротах, немов лев - «Олександрія» вистраждала перемогу в Полтаві (відео)
    Воротар «Ворскли» Олександр Ткаченко бився у воротах, немов лев
    UA-Футбол

    Полтавці мали нагоду відігратися на заключних хвилинах

    Бронзовий призер попереднього чемпіонату України з футболу «Олександрія» реабілітувалася за поразку в матчі попереднього туру від «Десни». У Полтаві завдяки голові Дмитра Шастала команда Володимира Шарана перемогла 1:0 «Ворсклу».

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    «Ворскла» (Полтава) – «Олександрія» - 0:1

    Гол: 0:1 – Шастал (23)

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Ібрагім Кане – Луїзао, Тодор Петровіч – Баєнко, Габелок, Артур – Коломоєць (Рубін Гебай, 81). Тренер – Віталій Косовський

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Валерій Лучкевич – Гречишкін – Максим Задерака, Банада, Олексій Довгий, Максим Третяков – Шастал (Сітало, 63). Тренер – Володимир Шаран

    Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) – Володимир Коротін, Скобля (обидва – Київ)

    Попередження: Баєнко (25), Тодор Петровіч (54), Луїзао (74) – Павло Пашаєв (34), Дубра (47), Олексій Довгий (90+2), Бухал (90+3)

    31 серпня. Полтава. Стадіон «Ворскла імені Олексія Бутовського

    Після цієї перемоги «Олександрія» з дев’ятьма очками пересунулася на четверте місце в таблиці. У «Ворскли» сім пунктів і шоста позиція.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Артур Юрій Коломоєць Ігор Пердута Олександр Ткаченко Ібрагім Кане Павло Пашаєв Євген Банада Олексій Довгий Максим Задерака Дмитро Гречишкін Володимир Чеснаков Віталій Косовський Артем Сітало Максим Третяков Євген Мартиненко Тодор Петровіч Артем Габелок Луїзао Рубін Гебай Каспарс Дубра Дмитро Шастал Володимир Баєнко
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