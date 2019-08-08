Тайсон зізнався в фальшуванні тестів на допінг



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Майк Тайсон Твіттер

Легендарний боксер використовував сечу дружини та дітей під час допінгового контролю

Легендарний Майк Тайсон зізнався, що фальшував тести на допінг під час боксерської кар’єри. Він здавав сечу дружини та дітей, аби пройти контроль на допінг, інформує RMC Sport.

«Мені доводилося здавати сечу дружини, та потім вона сказала, що аналізи можуть показати вагітність. Тому я використовував потім сечу дітей», - зізнався Тайсон.

Майк Тайсон – колишній чемпіон світу в важкій ваговій категорії за версіями WBC, WBA та IBF.