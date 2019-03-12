«Шахтар» змістив проведення матчу з «Динамо» на 4 дні, не поставивши до відома ні суперників, ні ФФУ?
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Розсилка
Здається, перші суперечки навколо Класичного дербі розпочнуться задовго до самої гри
Виглядає, що в українському футболі зріє черговий скандал. Донецький «Шахтар», мабуть, вирішив перенести дату чвертьфінального матчу Кубка України з київським «Динамо» на чотири дні.
Принаймні, такий висновок можна зробити, якщо повірити офіційному сайтові клубу.
Що то не помилка, свідчать клубні анонси на «Фейсбук»-сторінках.
Тим часом, на офіційному ресурсі Федерації футболу України, яка є організатором Кубка, надалі повідомляється, що всі чвертьфінальні матчі турніру відбудуться 3 березня.
Та сама інформація вказана на офіційному сайті суперників донеччан - клубу «Динамо».
Зауважимо, що «Шахтар» і «Динамо» впродовж нетривалого часу мають зустрітися двічі - спершу 3 (чи 7-го) квітня в рамках Кубка, а потім 13 квітня у чемпіонаті України.