«Шахтар» змістив проведення матчу з «Динамо» на 4 дні, не поставивши до відома ні суперників, ні ФФУ?



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Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін вирішив подивувати суперників ще до початку матчу 1Football

Здається, перші суперечки навколо Класичного дербі розпочнуться задовго до самої гри

Виглядає, що в українському футболі зріє черговий скандал. Донецький «Шахтар», мабуть, вирішив перенести дату чвертьфінального матчу Кубка України з київським «Динамо» на чотири дні.

Принаймні, такий висновок можна зробити, якщо повірити офіційному сайтові клубу.

Скрін-шот з офіційного сайту «Шахтаря»

Що то не помилка, свідчать клубні анонси на «Фейсбук»-сторінках.

Анонси з соцмереж

Тим часом, на офіційному ресурсі Федерації футболу України, яка є організатором Кубка, надалі повідомляється, що всі чвертьфінальні матчі турніру відбудуться 3 березня.

Скрін-шот з офіційного сайту ФФУ

Та сама інформація вказана на офіційному сайті суперників донеччан - клубу «Динамо».

Скрін-шот із офіційного сайту «Динамо»

Зауважимо, що «Шахтар» і «Динамо» впродовж нетривалого часу мають зустрітися двічі - спершу 3 (чи 7-го) квітня в рамках Кубка, а потім 13 квітня у чемпіонаті України.