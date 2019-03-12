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    «Шахтар» змістив проведення матчу з «Динамо» на 4 дні, не поставивши до відома ні суперників, ні ФФУ?

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    Генеральний директор &laquo;Шахтаря&raquo; Сергій Палкін вирішив подивувати суперників ще до початку матчу - «Шахтар» змістив проведення матчу з «Динамо» на 4 дні, не поставивши до відома ні суперників, ні ФФУ?
    Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін вирішив подивувати суперників ще до початку матчу
    1Football

    Здається, перші суперечки навколо Класичного дербі розпочнуться задовго до самої гри

    Виглядає, що в українському футболі зріє черговий скандал. Донецький «Шахтар», мабуть, вирішив перенести дату чвертьфінального матчу Кубка України з київським «Динамо» на чотири дні.

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    Принаймні, такий висновок можна зробити, якщо повірити офіційному сайтові клубу.

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    Скрін-шот з офіційного сайту «Шахтаря»

    Що то не помилка, свідчать клубні анонси на «Фейсбук»-сторінках.

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    Анонси з соцмереж

    Тим часом, на офіційному ресурсі Федерації футболу України, яка є організатором Кубка, надалі повідомляється, що всі чвертьфінальні матчі турніру відбудуться 3 березня.

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    Скрін-шот з офіційного сайту ФФУ

    Та сама інформація вказана на офіційному сайті суперників донеччан - клубу «Динамо».

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    Скрін-шот із офіційного сайту «Динамо»

    Зауважимо, що «Шахтар» і «Динамо» впродовж нетривалого часу мають зустрітися двічі - спершу 3 (чи 7-го) квітня в рамках Кубка, а потім 13 квітня у чемпіонаті України.

     Читайте також: Стартував тендер УПЛ на медіа-права трансляцій матчів
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    Кубок України ФФУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» скандал Класичне дербі
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