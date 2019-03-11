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    Напередодні матчу з «Челсі» динамівські ультрас проведуть благодійну акцію

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    WBC ультрас &laquo;Динамо&raquo; і команду потужно підтримують, і намагаються бути корисними для суспільства - Напередодні матчу з «Челсі» динамівські ультрас проведуть благодійну акцію
    WBC ультрас «Динамо» і команду потужно підтримують, і намагаються бути корисними для суспільства
    Іван Вербицький

    Кияни запрошують долучитися до допомоги дитячим будинкам на Київщині та Черкащині

    WBC ультрас «Динамо» та «Druzi Dynamo» закликають усіх небайдужих приєднатися до акції «#Синергія». Вона складається з двох частин: допомога двом дитячим будинкам та підтримка наших моряків.

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    Що треба зробити?

    Активісти збирають речі для двох дитячих будинків: у селі Копилів Київської області та у місті Чигирин Черкаської області. Ваша підтримка дуже важлива для діток, навіть якщо це буде одна пляшка миючого засобу чи коробка олівців. Своїм невеликим внеском ви долучаєтеся до великої справи.

    Де і коли?

    Перед матчем «Динамо» - «Челсі», у четвер, 14 березня.
    З 15:00 до 19:30 на Троїцькій площі (перед стадіоном, ближче до театру оперети) стоятиме намет, де можна залишити речі.

    Що приносити?

    1) канцтовари (тільки НОВІ) – ручки, олівці прості і кольорові, фломастери і маркери, фарби і пензлики, точила, клей-олівець і ПВА, лінійки, зошити, альбоми, ватмани, розмальовки;
    2) миючі засоби (тільки НОВІ) – пральний порошок, засоби для миття посуду, засоби для миття туалетів, умивальників, мило господарське, туалетний папір;
    3) засоби особистої гігієни (тільки НОВІ) – зубні пасти та щітки, мило, шампунь, жіночі гігієнічні прокладки, підгузки, серветки, ватні диски і палички;
    4) спортивний інвентар – м'ячі, скакалки, обручі, ігри;
    5) книги (дитячі та розвиваючі);
    6) солодощі (цукерки, печиво - в упаковках тривалого зберігання);
    7) речі (тільки НОВІ!) – рушники, дитячі шкарпетки, колготки (для дітей від 3 до 10 років);
    8 ) реквізит для заходів з дітьми – упаковки надувних кульок круглих і довгих, насос для куль, святковий одноразовий посуд для днів народження, прикраси (шапки, гірлянди), мильні бульбашки, крейда, свічки для торта, пакувальний папір для подарунків та стрічки.

    Кожен, хто принесе речі для дітей-сиріт, отримає прапорець ВМС України. Як ним скористатися на трибунах стадіону, вам розкажуть під час видачі у наметі.

    Також організатори звертаються до представників бізнесу. Прохання долучатися до акції торгівельні марки, які виготовляють будь-яку продукцію з наведеного вище списку.

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