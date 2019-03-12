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    Агент: Че-че не хоче залишати «Динамо», попри бажання клубу його продати

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    Агент: Че-че не хоче залишати «Динамо», попри бажання клубу його продати
    Фото - Pabla Begemot

    У Києві розгортається «Санта-Барбара» з черговим бразильцем

    У «Динамо» планують повернути бразильського півзахисника на батьківщину. Український клуб хоче отримати за нього таку ж суму, яку вони витратили на нього торік улітку, купивши хавбека у «Палмейраса». А це - 4,8 млн євро.

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    Попри це, у Globo Esporte повідомляють, що договір поки не підписаний. У «Сан-Паулу» зараз немає вільних коштів, тому вони запропонували взяти гравця в оренду. Втім, українці від пропозиції відмовились.

    Тим часом, брат Че-Че Ітамар Сільва каже, той не хоче покидати українську команду, адже йому подобається і клуб, і країна.

    «Він засмучений, що зараз не грає, але це було рішення тренерського штабу після пропозиції «Сан-Паулу», - коментує ситуацію Ітамар.

    Трансферне вікно в Бразилії закриється вже 3 квітня, а оскільки договір про перехід гравця досі не підписаній, то найімовірніше переговори будуть відкладені до літа.

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