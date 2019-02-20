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    «Динамо» розгромило «Ювентус» в юнацькій Лізі чемпіонів (відео)

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    Гравці &laquo;Ювентуса&raquo; не зробили жодного удару в площину воріт - «Динамо» розгромило «Ювентус» в юнацькій Лізі чемпіонів (відео)
    Гравці «Ювентуса» не зробили жодного удару в площину воріт
    Фото - «Ювентус»

    Старша команда повинна брати приклад

    Сьогодні «Динамо» провело поєдинок раунду плей-оф Юнацької ліги УЄФА проти «Ювентуса» в Києві на стадіоні імені В. Лобановського. Підопічні Ігоря Костюка здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 та пройшли в 1/8 фіналу турніру.

    У першому таймі Євген Ісанко завдав удару, який парирував голкіпер, але Артур Ващишин із близької відстані відправив м`яч у сітку воріт «Ювентуса», вивівши «Динамо» вперед у рахунку.

    Уже після перерви Сергій Булеца пробіг із м`ячем від центру поля до штрафного майданчика італійців і завдав результативного удару.

    Масну крапку в зустрічі поставив капітан Денис Попов, який замкнув подачу з кутового від Артема Шулянського.

    Зазначимо, що гравці «Ювентуса» не зробили жодного удару в площину воріт Нещерета.

    Склад «Динамо»: Нещерет, Скорко, Вівчаренко, Попов, Сирота, Булеца (Надольський, 83), Білошевський, Цитаїшвілі (Волошин, 90), Ващишин (Михайленко, 86), Шулянський (Ванат, 86), Ісаєнко.

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