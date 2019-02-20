Як «Динамо» у Києві розгромило «Ювентус». Фоторепортаж зі стадіону Лобановського

Через мить м'яч після удару Сергія Булеци влетить у кут воріт італійців Фото: Іван Вербицький, Главком

Українці повністю переважали суперника в організації гри

Юнацька команда київського «Динамо» (не старше 19-ти років) спричинила в українській столиці справжню ейфорію сенсаційною перемогою 3:0 над туринським «Ювентусом» в 1/16 фіналу юнацької Лізі УЄФА.

В присутності безпрецидентно великої як для команд такої вікової групи кількості глядачів на стадіоні імені Валерія Лобановського (цілих 11 тисяч!) динамівці забили туринцям навіть чотири м'ячі, але одного рефері матчу не зарахував через офсайд. При цьому у туринців особливих нагод відзначитися й не було.

«Динамо U19» (Київ, Україна) - «Ювентус U19» (Турин, Італія) - 3:0

Голи: 1:0 - Ващишин (6). 2:0 - Булеца (69). 3:0 - Денис Попов (85)

«Динамо»: Нещерет - Скорко, Денис Попов (к), Олександр Сирота, Вівчаренко - Білошевський, Ващишин (Ванат, 86) - Цитаїшвілі, Булеца (Надольський, 82), Шулянський (Микола Михайленко, 86) - Євген Ісаєнко. Тренер - Ігор Костюк

«Ювентус»: Леонардо Лорія (к) - Олівейра Роза (Леоне, 67), Капелліні (Франкофонте, 84), Крістіано Макун, Анцолін (Ґоцці-Іверу, 84) - Ніколуззі-Кавілья, Морроне (Лука Марковіч, 60), Портанова - Фаджіолі (Пінеллі, 46), Патреллі, Пабло Морено. Тренер - Франческо Бальдіні

Судді: Маає - Гуммельґор, Єспер Даль (усі - Данія)

Попередження: Вівчаренко (61) - Капелліні (36)

20 лютого. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. 11 000 глядачів

Найцікавіше, що індивідуально гравці «Ювентуса» начебто господарям й не поступалися. Найяскравіше поміж юнаків «Старої Синьори» виглядав іспанець Пабло Морено, схожий на легендарного Андреа Пірло не лише зачіскою, а й багатьма ігровими характеристиками. Морено часто брав гру на себе, приніс суперникам чимало клопотів, але врешті створити чогось надзвичайного не зумів.

На тлі могутнього бельгійського центрального оборонця Крістіано Макуна наш центральний нападник Євген Ісаєнко виглядав крихітним, іноді відлітаючи від суперника, немов від скелі.

Виділявся фрагментами в першому таймі й правий вінґер Ніколо Фаджіолі. Втім, у тому й річ, що помітним Ніколо був лише відрізками, а тому його заміна після перерви виглядає цілком виправданою.

«Динамо» досягло переваги, яка ґарантувала перепустку в 1/8 фіналу, завдяки ліпшій організації гри, вмінню стрімко і великим числом виходити з оборони в атаку. І, звісно, не треба применшувати індивідуальних задатків окремих наших гравців креативного плану. Найперше - Георгія Цитаїшвілі, котрий покрутив суперникам хребці на своєму правому краї й реактивного Сергія Булеци.

З такою грою «Динамо» має потенціал зайти в юнацькій Лізі УЄФА в дальні стадії.