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    Київське «Динамо» знайшло другого футболіста в Бразилії

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    Ренан Віктор є дуже перспективним захисником - Київське «Динамо» знайшло другого футболіста в Бразилії
    Ренан Віктор є дуже перспективним захисником
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіони України ведуть перемовини з нападником і захисником

    Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розглядає декілька варіантів підсилення команди перед наступною Лігою чемпіонів. Наставник обіцяв, що в наступному сезоні вболівальники не впізнають команду і, схоже, підвищиться не тільки якість гри, а й безпосередньо зміниться склад. Уже відомо, що з Іспанії повертається Фран Соль, а в Бразилії селекційна служба клубу пропонує одразу декількох гравців.

    За інформацією Calciomercato, кияни зацікавилися нападником бразильского «Атлетіко Паранаенсе» Ренато Кайзером. Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста в €1,3 млн. Він грає як у центрі нападу, так і на фланзі півзахисту.

    Крім того, «Динамо» проявляє інтерес до кандидатури 18-річного захисника «Палмейраса» Ренана. Як зазначає UOL, бразильскій клуб розраховує отримати за гравця від €8 млн до €10 млн. «Динамо» ж планує придбати гравця вже в найближче трансферне вікно.

    Ренан є вихованцем «Палмейраса» і дебютував в основі в 2020 році. Він взяв участь в 20 зустрічах за бразильський клуб у всіх турнірах, в семи з яких його команда завершувала матч без пропущених м'ячів. Контракт футболіста з «Палмейрасом» розрахований до 31 грудня 2025 року.

    Раніше Мірча Луческу представив широкому загалу молодого українського нападника.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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