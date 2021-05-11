Київське «Динамо» знайшло другого футболіста в Бразилії

Чемпіони України ведуть перемовини з нападником і захисником

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розглядає декілька варіантів підсилення команди перед наступною Лігою чемпіонів. Наставник обіцяв, що в наступному сезоні вболівальники не впізнають команду і, схоже, підвищиться не тільки якість гри, а й безпосередньо зміниться склад. Уже відомо, що з Іспанії повертається Фран Соль, а в Бразилії селекційна служба клубу пропонує одразу декількох гравців.

За інформацією Calciomercato, кияни зацікавилися нападником бразильского «Атлетіко Паранаенсе» Ренато Кайзером. Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста в €1,3 млн. Він грає як у центрі нападу, так і на фланзі півзахисту.

Крім того, «Динамо» проявляє інтерес до кандидатури 18-річного захисника «Палмейраса» Ренана. Як зазначає UOL, бразильскій клуб розраховує отримати за гравця від €8 млн до €10 млн. «Динамо» ж планує придбати гравця вже в найближче трансферне вікно.

Ренан є вихованцем «Палмейраса» і дебютував в основі в 2020 році. Він взяв участь в 20 зустрічах за бразильський клуб у всіх турнірах, в семи з яких його команда завершувала матч без пропущених м'ячів. Контракт футболіста з «Палмейрасом» розрахований до 31 грудня 2025 року.

Раніше Мірча Луческу представив широкому загалу молодого українського нападника.