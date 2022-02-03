Китай придбав хокейну команду до Олімпіади
На Іграх у Пекіні за команду господарів виступатимуть 14 іноземців
Збірна Китаю вперше в історії зіграє на Олімпіаді. Аби команда була дієздатною, її почали створювати ще 2016 року. Про це повідомляє thediplomat.com.
Спочатку з’явився хокейний клуб «Куньлунь Ред Стар», на базі якого і створена китайська збірна. До неї увійшли одинадцять канадських гравців, дев'ять місцевих гравців, троє американців та один росіянин.
Господарі Олімпіади до участі в змаганнях допускаються автоматично.
Про плани команди розповів колишній гравець «Детройта» Джек Челіос.
«У нас є гравці з досвідом виступу у Національній хокейній лізі, і це суттєво збільшує наші шанси. Ми маємо намір здобути повагу з боку хокейної спільноти, а я хочу стати героєм для Китаю. Який результат влаштує китайська збірна? Золоті медалі», – сказав Челіос.
Збірна Китаю на груповому етапі зіграє з командами Канади, США та Німеччини. Хокейний турнір на Олімпіаді стартує у середу, 9 лютого.
Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого.
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