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    Китай придбав хокейну команду до Олімпіади

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    Збірна Китаю дебютує на хокейному турнірі Олімпіади - Китай придбав хокейну команду до Олімпіади
    Збірна Китаю дебютує на хокейному турнірі Олімпіади
    фото з відкритих джерел

    На Іграх у Пекіні за команду господарів виступатимуть 14 іноземців

    Збірна Китаю вперше в історії зіграє на Олімпіаді. Аби команда була дієздатною, її почали створювати ще 2016 року. Про це повідомляє thediplomat.com.

    Спочатку з’явився хокейний клуб «Куньлунь Ред Стар», на базі якого і створена китайська збірна. До неї увійшли одинадцять канадських гравців, дев'ять місцевих гравців, троє американців та один росіянин.

    Господарі Олімпіади до участі в змаганнях допускаються автоматично.

    Про плани команди розповів колишній гравець «Детройта» Джек Челіос.

    «У нас є гравці з досвідом виступу у Національній хокейній лізі, і це суттєво збільшує наші шанси. Ми маємо намір здобути повагу з боку хокейної спільноти, а я хочу стати героєм для Китаю. Який результат влаштує китайська збірна? Золоті медалі», – сказав Челіос.

    Збірна Китаю на груповому етапі зіграє з командами Канади, США та Німеччини. Хокейний турнір на Олімпіаді стартує у середу, 9 лютого.

    Церемонія відкриття Ігор відбудеться 4 лютого.

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    Теги: Олімпіада хокей
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    Китай придбав хокейну команду до Олімпіади