Зимова Олімпіада в Пекіні: розклад змагань
Перші нагороди Ігор будуть розіграні 5 лютого
4 лютого відбудеться відкриття зимової Олімпіади. Перші медалі будуть розіграні вже наступного дня. Наші сподівання – на змішану естафету в біатлоні. Втім, сподіватимемося, що не підведуть і майстри фристайлу. Тут у нас змагатиметься чинний олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.
Олімпійські ігри. Пекін. Розклад змагань
5 лютого. 1-й день – 6 комплектів медалей
9:45 Лижні гонки, скіатлон, жінки.
10:30. Ковзанярський спорт, 3000 м, жінки.
11:00. Біатлон змішаної естафети.
13:35. Стрибки на лижах з трампліну, жінки.
14:40. Фрістайл, могул, чоловіки.
15:18. Шорт-трек, змішана естафета.
6 лютого. 2-й день – 7 комплектів медалей
3:30. Сноуборд, слоупстайл, жінки.
5:00. Гірськолижний спорт, швидкісний узвіз, чоловіки.
9.00. Лижні перегони, скіатлон, чоловіки.
10:30. Ковзанярський спорт, 5000 м, чоловіки.
14.00. Стрибки на лижах з трампліну, HS-109, чоловіки.
14:40. Фрістайл, могул, жінки.
15:15. Санний спорт, одномісні сани, чоловіки.
7 лютого. 3-й день – 8 комплектів медалей
6:00. Сноуборд, слоупстайл, чоловіки.
6:30. Фігурне катання, командні змагання.
7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, жінки.
10:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, жінки.
11:00. Біатлон, індивідуальні гонки, жінки.
14:41. Шорт-трек, 500м, жінки.
14:51. Стрибки на лижах з трампліну, командні змагання.
14:52. Шорт-трек, 1000м, чоловіки.
8 лютого. 4-й день – 10 комплектів медалей
5:45. Фрістайл, біг-ейр, жінки.
6:00. Гірськолижний спорт, супергігант, чоловіки.
10:41. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, жінки.
10:48. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, чоловіків.
11:30. Біатлон, індивідуальні перегони, чоловіки.
13:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, чоловіки.
14:47. Лижні гонки, спринт, фінал, жінки.
15.00. Лижні перегони, спринт, фінал, чоловіки.
15:05. Керлінг, мікст, фінал.
16:35. Санний спорт, сани одномісні, жінки.
9 лютого. 5-й день – 6 комплектів медалей
5:45. Фрістайл, біг-ейр, чоловіки.
7:45. Гірськолижний спорт, слалом, жінки.
9:50. Сноуборд, сноуборд крос, жінки.
13.00. Лижне двоборство. HS-109+ гонка на 10 км.
15:13. Шорт-трек, чоловіки, 1500м.
15:35. Санний спорт, двомісні сани, чоловіки.
10 лютого. 6-й день – 8 комплектів медалей
3:30. Сноуборд, хафпайп, жінка.
3:38. Фігурне катання, чоловіки, довільна програма.
8:15. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, чоловіки.
9.00. Лижні перегони, гонки на 10 км, класичний стиль, жінки.
9:20. Сноуборд, сноуборд-крос, чоловіки.
13:50. Фрістайл, акробатика, мікст.
14.00. Ковзанярський спорт, 5000 м, жінки.
15:30. Санний спорт, естафета.
11 лютого. 7-й день – 7 комплектів медалей
3:30. Сноуборд, хафпайп, чоловіків.
5:00. Гірськолижний спорт, супергігант, жінка.
9.00. Лижні перегони, перегони на 15 км, класичний стиль, чоловіки.
10.00. Ковзанярський спорт, 10 000 м, чоловіки.
11:00. Біатлон, спринт, жінки.
14:37. Шорт-трек, 1000м, жінки.
15:55. Скелетон, чоловіки, 4-а спроба.
12 лютого. 8-й день – 6 комплектів медалей
4:55. Сноуборд, сноуборд-крос, мікст.
9:30. Лижні гонки, естафета, жінки.
10:53. Ковзанярський спорт, 500 м, чоловіки.
11:00. Біатлон, спринт, чоловіків.
14.00. Стрибки на лижах з трампліну, HS-140, чоловіки.
15:55. Скелетон, жінки, 4-а спроба.
13 лютого. 9-й день – 7 комплектів медалей
7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, чоловіків.
9.00. Лижні перегони, естафета, чоловіки.
11:00. Біатлон, гонки переслідування, жінки.
12:45. Біатлон, гонки переслідування, чоловіків.
13:35. Шорт-трек, естафета, 3000м, жінки.
14:09. Шорт-трек, 500 м, чоловіки.
15:56. Ковзанярський спорт, 500 м, жінки.
14 лютого. 10-й день – 5 комплектів медалей
3:22. Фігурне катання, танці на льоду, довільний танець.
3:30. Фрістайл, слоупстайл, жінки.
5:00. Бобслей, одинаки, жінки.
14.00. Фрістайл, акробатика, жінки.
14:06. Стрибки на лижах з трампліну, командні змагання, чоловіки.
15 лютого. 11-й день – 9 комплектів медалей
3:30. Сноуборд, бігейр, жінки.
3:30. Фрістайл, слоупстайл, чоловіки.
5:00. Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки.
7:00. Сноуборд, бігейр, чоловіки.
10:28. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, жінки.
10:47. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, чоловіки.
11:00. Біатлон, естафета, чоловіків.
13.00. Лижне двоборство, HS-140 + гонка на 10 км.
15:50. Бобслей, чоловіки, двійки, 4 спроба.
16 лютого. 12-й день – 7 комплектів медалей
7:45. Гірськолижний спорт, слалом, чоловіків.
9:45. Біатлон, естафета, жінка.
11:30. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, чоловіки.
13.00. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, жінки.
14.00. Фрістайл, акробатика, чоловіки.
14:32. Шорт-трек, естафета, 5000 м, чоловіки.
15:11. Шорт-трек, 1500м, жінки.
17 лютого. 13-й день – 6 комплектів медалей
6:10. Хокей, жінка, фінал.
8:00. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, жінки.
9:20. Фрістайл, скі-крос, жінки.
10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, ж
12:08. Фігурне катання, жінки, довільна програма.
13.00. Лижне двоборство, командні змагання, HS-140 + естафета.
18 лютого, 14-й день – 4 комплекти медалей
3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, жінки.
10:05. Фрістайл, скі-крос, чоловіки.
10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, чоловіки.
11:00. Біатлон, мас-старт, чоловіки.
19 лютого, 15-й день – 9 комплектів медалей
3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, чоловіки.
6:46. Гірськолижний спорт, командні змагання.
8:00. Лижні перегони, мас-старт, 50 км., вільний стиль, чоловіки.
8:05. Керлінг, чоловіки, фінал.
10:30. Ковзанярський спорт, мас-старт, чоловіки.
11:00. Біатлон, мас-старт, жінки.
11:00. Ковзанярський спорт, мас-старт, жінки.
13:08. Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма.
15:30. Бобслей, двійки, жінки, 4-а спроба.
20 лютого. 16-й день – 4 комплекти медалей
3:05. Керлінг, жінки, фінал.
5:20. Бобслей, чоловіки, четвірки, 4-а спроба.
6:10. Хокей, чоловік, фінал.
8:30. Лижні перегони, мас-старт, 30 км., вільний стиль, жінки.
Україну на Іграх у Пекіні представлять 45 спортсменів.
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