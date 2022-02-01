Зимова Олімпіада в Пекіні: розклад змагань

Перші нагороди Ігор будуть розіграні 5 лютого

4 лютого відбудеться відкриття зимової Олімпіади. Перші медалі будуть розіграні вже наступного дня. Наші сподівання – на змішану естафету в біатлоні. Втім, сподіватимемося, що не підведуть і майстри фристайлу. Тут у нас змагатиметься чинний олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.

Олімпійські ігри. Пекін. Розклад змагань

5 лютого. 1-й день – 6 комплектів медалей

9:45 Лижні гонки, скіатлон, жінки.

10:30. Ковзанярський спорт, 3000 м, жінки.

11:00. Біатлон змішаної естафети.

13:35. Стрибки на лижах з трампліну, жінки.

14:40. Фрістайл, могул, чоловіки.

15:18. Шорт-трек, змішана естафета.

6 лютого. 2-й день – 7 комплектів медалей

3:30. Сноуборд, слоупстайл, жінки.

5:00. Гірськолижний спорт, швидкісний узвіз, чоловіки.

9.00. Лижні перегони, скіатлон, чоловіки.

10:30. Ковзанярський спорт, 5000 м, чоловіки.

14.00. Стрибки на лижах з трампліну, HS-109, чоловіки.

14:40. Фрістайл, могул, жінки.

15:15. Санний спорт, одномісні сани, чоловіки.

7 лютого. 3-й день – 8 комплектів медалей

6:00. Сноуборд, слоупстайл, чоловіки.

6:30. Фігурне катання, командні змагання.

7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, жінки.

10:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, жінки.

11:00. Біатлон, індивідуальні гонки, жінки.

14:41. Шорт-трек, 500м, жінки.

14:51. Стрибки на лижах з трампліну, командні змагання.

14:52. Шорт-трек, 1000м, чоловіки.

8 лютого. 4-й день – 10 комплектів медалей

5:45. Фрістайл, біг-ейр, жінки.

6:00. Гірськолижний спорт, супергігант, чоловіки.

10:41. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, жінки.

10:48. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, чоловіків.

11:30. Біатлон, індивідуальні перегони, чоловіки.

13:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, чоловіки.

14:47. Лижні гонки, спринт, фінал, жінки.

15.00. Лижні перегони, спринт, фінал, чоловіки.

15:05. Керлінг, мікст, фінал.

16:35. Санний спорт, сани одномісні, жінки.

9 лютого. 5-й день – 6 комплектів медалей

5:45. Фрістайл, біг-ейр, чоловіки.

7:45. Гірськолижний спорт, слалом, жінки.

9:50. Сноуборд, сноуборд крос, жінки.

13.00. Лижне двоборство. HS-109+ гонка на 10 км.

15:13. Шорт-трек, чоловіки, 1500м.

15:35. Санний спорт, двомісні сани, чоловіки.

10 лютого. 6-й день – 8 комплектів медалей

3:30. Сноуборд, хафпайп, жінка.

3:38. Фігурне катання, чоловіки, довільна програма.

8:15. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, чоловіки.

9.00. Лижні перегони, гонки на 10 км, класичний стиль, жінки.

9:20. Сноуборд, сноуборд-крос, чоловіки.

13:50. Фрістайл, акробатика, мікст.

14.00. Ковзанярський спорт, 5000 м, жінки.

15:30. Санний спорт, естафета.

11 лютого. 7-й день – 7 комплектів медалей

3:30. Сноуборд, хафпайп, чоловіків.

5:00. Гірськолижний спорт, супергігант, жінка.

9.00. Лижні перегони, перегони на 15 км, класичний стиль, чоловіки.

10.00. Ковзанярський спорт, 10 000 м, чоловіки.

11:00. Біатлон, спринт, жінки.

14:37. Шорт-трек, 1000м, жінки.

15:55. Скелетон, чоловіки, 4-а спроба.

12 лютого. 8-й день – 6 комплектів медалей

4:55. Сноуборд, сноуборд-крос, мікст.

9:30. Лижні гонки, естафета, жінки.

10:53. Ковзанярський спорт, 500 м, чоловіки.

11:00. Біатлон, спринт, чоловіків.

14.00. Стрибки на лижах з трампліну, HS-140, чоловіки.

15:55. Скелетон, жінки, 4-а спроба.

13 лютого. 9-й день – 7 комплектів медалей

7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, чоловіків.

9.00. Лижні перегони, естафета, чоловіки.

11:00. Біатлон, гонки переслідування, жінки.

12:45. Біатлон, гонки переслідування, чоловіків.

13:35. Шорт-трек, естафета, 3000м, жінки.

14:09. Шорт-трек, 500 м, чоловіки.

15:56. Ковзанярський спорт, 500 м, жінки.

14 лютого. 10-й день – 5 комплектів медалей

3:22. Фігурне катання, танці на льоду, довільний танець.

3:30. Фрістайл, слоупстайл, жінки.

5:00. Бобслей, одинаки, жінки.

14.00. Фрістайл, акробатика, жінки.

14:06. Стрибки на лижах з трампліну, командні змагання, чоловіки.

15 лютого. 11-й день – 9 комплектів медалей

3:30. Сноуборд, бігейр, жінки.

3:30. Фрістайл, слоупстайл, чоловіки.

5:00. Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки.

7:00. Сноуборд, бігейр, чоловіки.

10:28. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, жінки.

10:47. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, чоловіки.

11:00. Біатлон, естафета, чоловіків.

13.00. Лижне двоборство, HS-140 + гонка на 10 км.

15:50. Бобслей, чоловіки, двійки, 4 спроба.

16 лютого. 12-й день – 7 комплектів медалей

7:45. Гірськолижний спорт, слалом, чоловіків.

9:45. Біатлон, естафета, жінка.

11:30. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, чоловіки.

13.00. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, жінки.

14.00. Фрістайл, акробатика, чоловіки.

14:32. Шорт-трек, естафета, 5000 м, чоловіки.

15:11. Шорт-трек, 1500м, жінки.

17 лютого. 13-й день – 6 комплектів медалей

6:10. Хокей, жінка, фінал.

8:00. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, жінки.

9:20. Фрістайл, скі-крос, жінки.

10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, ж

12:08. Фігурне катання, жінки, довільна програма.

13.00. Лижне двоборство, командні змагання, HS-140 + естафета.

18 лютого, 14-й день – 4 комплекти медалей

3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, жінки.

10:05. Фрістайл, скі-крос, чоловіки.

10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, чоловіки.

11:00. Біатлон, мас-старт, чоловіки.

19 лютого, 15-й день – 9 комплектів медалей

3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, чоловіки.

6:46. Гірськолижний спорт, командні змагання.

8:00. Лижні перегони, мас-старт, 50 км., вільний стиль, чоловіки.

8:05. Керлінг, чоловіки, фінал.

10:30. Ковзанярський спорт, мас-старт, чоловіки.

11:00. Біатлон, мас-старт, жінки.

11:00. Ковзанярський спорт, мас-старт, жінки.

13:08. Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма.

15:30. Бобслей, двійки, жінки, 4-а спроба.

20 лютого. 16-й день – 4 комплекти медалей

3:05. Керлінг, жінки, фінал.

5:20. Бобслей, чоловіки, четвірки, 4-а спроба.

6:10. Хокей, чоловік, фінал.

8:30. Лижні перегони, мас-старт, 30 км., вільний стиль, жінки.

Україну на Іграх у Пекіні представлять 45 спортсменів.