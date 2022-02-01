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    Зимова Олімпіада в Пекіні: розклад змагань

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    Олімпіада в Пекіні візьме старт 4 лютого - Зимова Олімпіада в Пекіні: розклад змагань
    Олімпіада в Пекіні візьме старт 4 лютого
    фото з відкритих джерел

    Перші нагороди Ігор будуть розіграні 5 лютого

    4 лютого відбудеться відкриття зимової Олімпіади. Перші медалі будуть розіграні вже наступного дня. Наші сподівання – на змішану естафету в біатлоні. Втім, сподіватимемося, що не підведуть і майстри фристайлу. Тут у нас змагатиметься чинний олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.

    Олімпійські ігри. Пекін. Розклад змагань

    5 лютого. 1-й день – 6 комплектів медалей

    9:45 Лижні гонки, скіатлон, жінки.

    10:30. Ковзанярський спорт, 3000 м, жінки.

    11:00. Біатлон змішаної естафети.

    13:35. Стрибки на лижах з трампліну, жінки.

    14:40. Фрістайл, могул, чоловіки.

    15:18. Шорт-трек, змішана естафета.

    6 лютого. 2-й день – 7 комплектів медалей

    3:30. Сноуборд, слоупстайл, жінки.

    5:00. Гірськолижний спорт, швидкісний узвіз, чоловіки.

    9.00. Лижні перегони, скіатлон, чоловіки.

    10:30. Ковзанярський спорт, 5000 м, чоловіки.

    14.00. Стрибки на лижах з трампліну, HS-109, чоловіки.

    14:40. Фрістайл, могул, жінки.

    15:15. Санний спорт, одномісні сани, чоловіки.

    7 лютого. 3-й день – 8 комплектів медалей

    6:00. Сноуборд, слоупстайл, чоловіки.

    6:30. Фігурне катання, командні змагання.

    7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, жінки.

    10:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, жінки.

    11:00. Біатлон, індивідуальні гонки, жінки.

    14:41. Шорт-трек, 500м, жінки.

    14:51. Стрибки на лижах з трампліну, командні змагання.

    14:52. Шорт-трек, 1000м, чоловіки.

    8 лютого. 4-й день – 10 комплектів медалей

    5:45. Фрістайл, біг-ейр, жінки.

    6:00. Гірськолижний спорт, супергігант, чоловіки.

    10:41. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, жінки.

    10:48. Сноуборд, паралельний гігантський слалом, чоловіків.

    11:30. Біатлон, індивідуальні перегони, чоловіки.

    13:30. Ковзанярський спорт, 1500 м, чоловіки.

    14:47. Лижні гонки, спринт, фінал, жінки.

    15.00. Лижні перегони, спринт, фінал, чоловіки.

    15:05. Керлінг, мікст, фінал.

    16:35. Санний спорт, сани одномісні, жінки.

    9 лютого. 5-й день – 6 комплектів медалей

    5:45. Фрістайл, біг-ейр, чоловіки.

    7:45. Гірськолижний спорт, слалом, жінки.

    9:50. Сноуборд, сноуборд крос, жінки.

    13.00. Лижне двоборство. HS-109+ гонка на 10 км.

    15:13. Шорт-трек, чоловіки, 1500м.

    15:35. Санний спорт, двомісні сани, чоловіки.

    10 лютого. 6-й день – 8 комплектів медалей

    3:30. Сноуборд, хафпайп, жінка.

    3:38. Фігурне катання, чоловіки, довільна програма.

    8:15. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, чоловіки.

    9.00. Лижні перегони, гонки на 10 км, класичний стиль, жінки.

    9:20. Сноуборд, сноуборд-крос, чоловіки.

    13:50. Фрістайл, акробатика, мікст.

    14.00. Ковзанярський спорт, 5000 м, жінки.

    15:30. Санний спорт, естафета.

    11 лютого. 7-й день – 7 комплектів медалей

    3:30. Сноуборд, хафпайп, чоловіків.

    5:00. Гірськолижний спорт, супергігант, жінка.

    9.00. Лижні перегони, перегони на 15 км, класичний стиль, чоловіки.

    10.00. Ковзанярський спорт, 10 000 м, чоловіки.

    11:00. Біатлон, спринт, жінки.

    14:37. Шорт-трек, 1000м, жінки.

    15:55. Скелетон, чоловіки, 4-а спроба.

    12 лютого. 8-й день – 6 комплектів медалей

    4:55. Сноуборд, сноуборд-крос, мікст.

    9:30. Лижні гонки, естафета, жінки.

    10:53. Ковзанярський спорт, 500 м, чоловіки.

    11:00. Біатлон, спринт, чоловіків.

    14.00. Стрибки на лижах з трампліну, HS-140, чоловіки.

    15:55. Скелетон, жінки, 4-а спроба.

    13 лютого. 9-й день – 7 комплектів медалей

    7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, чоловіків.

    9.00. Лижні перегони, естафета, чоловіки.

    11:00. Біатлон, гонки переслідування, жінки.

    12:45. Біатлон, гонки переслідування, чоловіків.

    13:35. Шорт-трек, естафета, 3000м, жінки.

    14:09. Шорт-трек, 500 м, чоловіки.

    15:56. Ковзанярський спорт, 500 м, жінки.

    14 лютого. 10-й день – 5 комплектів медалей

    3:22. Фігурне катання, танці на льоду, довільний танець.

    3:30. Фрістайл, слоупстайл, жінки.

    5:00. Бобслей, одинаки, жінки.

    14.00. Фрістайл, акробатика, жінки.

    14:06. Стрибки на лижах з трампліну, командні змагання, чоловіки.

    15 лютого. 11-й день – 9 комплектів медалей

    3:30. Сноуборд, бігейр, жінки.

    3:30. Фрістайл, слоупстайл, чоловіки.

    5:00. Гірськолижний спорт, швидкісний спуск, жінки.

    7:00. Сноуборд, бігейр, чоловіки.

    10:28. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, жінки.

    10:47. Ковзанярський спорт, командна гонка переслідування, чоловіки.

    11:00. Біатлон, естафета, чоловіків.

    13.00. Лижне двоборство, HS-140 + гонка на 10 км.

    15:50. Бобслей, чоловіки, двійки, 4 спроба.

    16 лютого. 12-й день – 7 комплектів медалей

    7:45. Гірськолижний спорт, слалом, чоловіків.

    9:45. Біатлон, естафета, жінка.

    11:30. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, чоловіки.

    13.00. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, жінки.

    14.00. Фрістайл, акробатика, чоловіки.

    14:32. Шорт-трек, естафета, 5000 м, чоловіки.

    15:11. Шорт-трек, 1500м, жінки.

    17 лютого. 13-й день – 6 комплектів медалей

    6:10. Хокей, жінка, фінал.

    8:00. Гірськолижний спорт, суперкомбінація, слалом, жінки.

    9:20. Фрістайл, скі-крос, жінки.

    10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, ж

    12:08. Фігурне катання, жінки, довільна програма.

    13.00. Лижне двоборство, командні змагання, HS-140 + естафета.

    18 лютого, 14-й день – 4 комплекти медалей

    3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, жінки.

    10:05. Фрістайл, скі-крос, чоловіки.

    10:30. Ковзанярський спорт, 1000 м, чоловіки.

    11:00. Біатлон, мас-старт, чоловіки.

    19 лютого, 15-й день – 9 комплектів медалей

    3:30. Фрістайл, скі-хафпайп, чоловіки.

    6:46. Гірськолижний спорт, командні змагання.

    8:00. Лижні перегони, мас-старт, 50 км., вільний стиль, чоловіки.

    8:05. Керлінг, чоловіки, фінал.

    10:30. Ковзанярський спорт, мас-старт, чоловіки.

    11:00. Біатлон, мас-старт, жінки.

    11:00. Ковзанярський спорт, мас-старт, жінки.

    13:08. Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма.

    15:30. Бобслей, двійки, жінки, 4-а спроба.

    20 лютого. 16-й день – 4 комплекти медалей

    3:05. Керлінг, жінки, фінал.

    5:20. Бобслей, чоловіки, четвірки, 4-а спроба.

    6:10. Хокей, чоловік, фінал.

    8:30. Лижні перегони, мас-старт, 30 км., вільний стиль, жінки.

    Україну на Іграх у Пекіні представлять 45 спортсменів.

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    Теги: Олімпіада Олена Підгрушна Валентина Семеренко Юлія Джима Олександр Абраменко
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    Зимова Олімпіада в Пекіні: розклад змагань