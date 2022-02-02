Різатдінова викликала нездорову реакцію росіянки, якій поступилася на Олімпіаді

Ганна Різатдінова розповіла, чому на Олімпіаді їй дісталося лише бронзова медаль

Колишня українська гімнастка розповіла, як її суперниця виграла срібло Ігор-2016 навіть з втратою предмета під час змагань

Ганна Різатдінова дала відверте інтерв’ю, в якому торкнулася питання суддівства в художній гімнастиці. Вона дала свою оцінку виступу спортсменки Ліной Ашрам на Олімпіаді в Токіо. Ізраїльтянка перемогла Діну Аверіну, здобула золоту нагороду в особистому багатоборстві, через що росіяни влаштували скандал.

«На мій погляд, це сталося не тому, що Ліной була на 20 голів вище, хоча, як на мене, вона справді була крутіша за росіянок. Це сталося скоріше через те, що хтось щось захотів змінити в тій системі нагорі. Зрозуміло, Росія кричить, що їх засудили – на мою думку, їх просто судили чесно», – сказала Різатдінова в ефірі YouTube-каналу «Острів».

Також Різатдінова згадала Олімпіаду 2016 року, коли вона здобула бронзову медаль, а її суперниця з Росії Яна Кудрявцева, навіть після втрати спортивного предмета, виграла «срібло». Ганна впевнена, що друге місце віддали суперниці лише через те, що вона була з Росії. І якби таке трапилося з нею, то їй ніколи б не віддали третє місце.

Кудрявцева на своїй сторінці в соцмережах в грубій формі відповіла українці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений YANA KUDRYAVTSEVA (@kudryavtseva_y)

Різатдінова завершила кар’єру після Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро.