На Олімпіаді в Пекіні відбулися перші змагання

Першими на Іграх на льодову арену вийшли керлінгісти

За два дні до офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пекіні розпочалися змагання керлінгістів. За медалі в цьому виді програми поборються 10 збірних – Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.

Результати Олімпіади. 2 лютого

Керлінг. Мікст. 1-й тур

Велика Британія – Швеція – 9:5 (1:0, 0:2, 3:0, 0:1, 0:2, 1:0, 3:0, 1:0).

США – Австралія – 6:5 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3, 2:0, 1:0).

Чехія – Норвегія – 7:6 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 0:1, 3:0, 1:0).

Китай – Швейцарія – 7:6 (1:0, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 1:0).

Нагадаємо, збірна України в перших гонках не зможе розраховувати на олімпійську чемпіонку Олену Білосюк (Підгрушну). Капітан нашої команди заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.