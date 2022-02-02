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    На Олімпіаді в Пекіні відбулися перші змагання

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    Першими на олімпійський майданчик вийшли керлінгісти - На Олімпіаді в Пекіні відбулися перші змагання
    Першими на олімпійський майданчик вийшли керлінгісти
    фото з відкритих джерел

    Першими на Іграх на льодову арену вийшли керлінгісти

    За два дні до офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пекіні розпочалися змагання керлінгістів. За медалі в цьому виді програми поборються 10 збірних – Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.

    Результати Олімпіади. 2 лютого

    Керлінг. Мікст. 1-й тур

    Велика Британія – Швеція – 9:5 (1:0, 0:2, 3:0, 0:1, 0:2, 1:0, 3:0, 1:0).

    США – Австралія – 6:5 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3, 2:0, 1:0).

    Чехія – Норвегія – 7:6 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 0:1, 3:0, 1:0).

    Китай – Швейцарія – 7:6 (1:0, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 1:0).

    Нагадаємо, збірна України в перших гонках не зможе розраховувати на олімпійську чемпіонку Олену Білосюк (Підгрушну). Капітан нашої команди заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

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    Теги: Олімпіада
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    На Олімпіаді в Пекіні відбулися перші змагання