На Олімпіаді в Пекіні відбулися перші змагання
Першими на Іграх на льодову арену вийшли керлінгісти
За два дні до офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пекіні розпочалися змагання керлінгістів. За медалі в цьому виді програми поборються 10 збірних – Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.
Результати Олімпіади. 2 лютого
Керлінг. Мікст. 1-й тур
Велика Британія – Швеція – 9:5 (1:0, 0:2, 3:0, 0:1, 0:2, 1:0, 3:0, 1:0).
США – Австралія – 6:5 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3, 2:0, 1:0).
Чехія – Норвегія – 7:6 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 0:1, 3:0, 1:0).
Китай – Швейцарія – 7:6 (1:0, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 1:0).
Нагадаємо, збірна України в перших гонках не зможе розраховувати на олімпійську чемпіонку Олену Білосюк (Підгрушну). Капітан нашої команди заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.
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